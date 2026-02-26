Comenzaron las obras: así será el nuevo espacio verde que beneficiará a 70.000 vecinos y promete transformar la zona norte de la Ciudad

El Gobierno porteño empezó la obra de una nueva plaza, en el barrio de Colegiales, que se construirá al lado del conocido Mercado de Pulgas y quedará ubicada en la intersección de General Enrique Martínez y Concepción Arenal.

Así se verá el nuevo espacio verde la ciudad Gentileza

En este predio, donde anteriormente se encontraba una playa de estacionamiento, se podrá disfrutar de un espacio verde con características específicas y diferentes especies de árboles.

La construcción de la Plaza Mercado de Pulgas contará con una superficie de 2100 metros cuadrados, sumará superficie verde, iluminación, seguridad y conectividad y beneficiará a más de 70.000 vecinos.

De acuerdo a la información que publicó oportunamente LA NACION, el proyecto contempla la plantación de 50 árboles, entre ellos jacarandá, fresno, pata de vaca, anacahuita y yerba de bugre y la instalación de 37 luminarias led para reforzar la iluminación y la seguridad de la zona.

Cómo será la Plaza Mercado de Pulgas

La obra incorporará grandes pérgolas metálicas que generarán superficies de sombra. Estarán pensadas como refugio climático en días de altas temperaturas y también como incentivo para prolongar la permanencia en el espacio público.

De acuerdo a las estimaciones previstas, la plaza estará terminada hacia fin de año, dado que se planean siete meses de obras.

A su vez, el proyecto prevé la nivelación de bocacalles y el ensanche de veredas, con senderos accesibles que permitirán mejorar la conectividad peatonal y vincular el mercado y la nueva plaza con los espacios verdes ya existentes en la zona, como la la Plaza Mafalda y la Plaza Clemente.

A lo largo del año, la Ciudad continuará con nuevas intervenciones orientadas a sumar más áreas verdes, como el parque lineal con zonas de descanso y juegos para chicos, en el lateral de la traza de la Autopista Dellepiane, cuya construcción abarcará cuatro kilómetros y tendrá canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y senderos verdes.

Qué se puede encontrar en el Mercado de Pulgas

El Mercado de Pulgas es un punto de interés característico del barrio de Colegiales. Funciona en un gran galpón donde se pueden encontrar todo tipo de curiosidades: muebles, pinturas, esculturas, mármoles, bronces, cristales, piedras, joyas, platería, porcelanas, música, instrumentos, vestimentas, entre otros; y donde se destacan las antigüedades en mobiliario, obras de arte y objetos de todas las épocas y estilos.

Todo lo que se puede encontrar en el Mercado de Pulgas Soledad Aznarez

Hay cinco sectores definidos por zonas de colores y seis locales sobre la calle Enrique Martínez denominada “el paseo de los Artesanos”. Además de la venta al público de productos, se ofrecen servicios de restauración; y en el caso de los muebles, se hacen trabajos de pulido, encolado y lustre de las piezas.