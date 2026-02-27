Manifestantes cortan la autopista Panamericana y la 9 de Julio en protesta por la reforma laboral

Pocas horas antes de que la Cámara de Senadores trate la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno, manifestantes de izquierda se concentraron en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles. A raíz de esto, hay caos de tránsito en la Ciudad y se desplegó un operativo policial.

La protesta se enmarca en un paro nacional por parte de algunos gremios. Es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ―que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales― en rechazo a la reforma.

Si bien la movilización estaba prevista para las 10, pasadas las 7 los militantes comenzaron a cortar carriles. La Policía de la Ciudad hizo un escudo para evitar que continúen avanzando: hubo golpes, empujones y también tiraron gas pimienta.

Corte en la Panamericana

En paralelo, un grupo de manifestantes interrumpió el tránsito en la autopista Panamericana mano a la Ciudad, a la altura de Victoria, en reclamo por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate. La protesta tiene lugar a más de una semana de conocerse la noticia y en las horas previas al debate.

Agentes de Gendarmería -algunos a bordo de caballos- se hicieron presentes en el lugar para evitar que la interrupción de la circulación sea total. Por el momento, los vehículos que están en la traza avanzan de forma lenta por un solo carril. El corte ocurre en la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de la calle Uruguay y en reclamo por los más de 900 despidos confirmados.

Además de algunos trabajadores de la planta ubicada en San Fernando, participan de la protesta trabajadores de Ademys (docentes) y partidos políticos de izquierda, como la Izquierda Socialista, Partido Obrero, PTS, MST y Nuevo Más.

Noticia en desarrollo