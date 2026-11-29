Un hombre de 51 años, con antecedente de viaje a México, fue confirmado como caso positivo de sarampión por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Anlis “Dr. Carlos G. Malbrán”. La muestra fue enviada a ese centro por el Ministerio de Salud de Neuquén luego de identificar un caso sospechoso. Actualmente, el paciente se encuentra clínicamente estable y cumple el correspondiente aislamiento domiciliario.

A raíz de la confirmación, se activó un protocolo de bloqueo epidemiológico y las autoridades sanitarias instan a la población a verificar su carnet y completar los esquemas con la vacuna triple viral, se informó a través de un comunicado oficial.

Este antecedente de viaje a México del hombre fue comunicado por el Centro Nacional de Enlace de Argentina, dependiente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. En función de esta información, la persona ya se encontraba bajo seguimiento de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y del Equipo de Respuesta Rápida de la provincia de Neuquén.

Confirmaron en Neuquén un caso de sarampión en un hombre de 51 años que viajó a México. Imagen ilustrativa generada con IA

El seguimiento del caso

La investigación epidemiológica comenzó el pasado 24 de noviembre, cuando a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud se notificó un caso sospechoso de sarampión en una persona de 51 años residente en la ciudad de Neuquén. El hombre había regresado el domingo 22 de noviembre de un viaje a Cancún, México. En el medio de su itinerario, el ciudadano había hecho escalas en Panamá y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El arribo a la Argentina se produjo el sábado 21 de noviembre a las 2 de la madrugada. Posteriormente, luego de permanecer aproximadamente 28 horas en Buenos Aires, viajó hacia la ciudad de Neuquén el domingo siguiente. Durante el vuelo hacia esa provincia patagónica, el hombre tuvo fiebre. El lunes 23, desarrolló exantema. “Todos los vuelos sucedieron dentro del periodo de contagiosidad”, alertó el Ministerio de Salud de la Nación.

La primera consulta médica tuvo lugar el martes 24 de noviembre en una clínica privada neuquina, desde donde se notificó a la Dirección Provincial de Epidemiología sobre la situación del hombre. Así fue como el paciente fue derivado al Hospital Provincial de Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, donde se realizó evaluación clínica y la toma de muestra de suero para detección de anticuerpos IgM, resultando positivo para sarampión.

Ante la sospecha clínica, se realizó una nueva toma de muestras de secreciones nasofaríngeas y orina que fueron derivadas para estudios moleculares al Laboratorio Nacional de Referencia, donde se realizó la real-time PCR para sarampión y rubéola, detectándose genoma viral de sarampión en orina y secreciones nasofaríngeas. Según la cartera de Salud de Nación, no se obtuvo documentación que acreditara que el hombre tenía aplicada la vacuna antisarampionosa.

La vacunación es clave para prevenir el sarampión y proteger a la comunidad. Foto de freepik disponible en freepik

Situación epidemiológica en Argentina

En lo que va de este año se había detectado un único caso de origen importado durante febrero. En el transcurso de este 2026, se informaron sucesivos reingresos al país de ciudadanos argentinos provenientes del exterior, los cuales fueron identificados como contactos de casos de sarampión y tuvieron seguimiento en sus respectivas jurisdicciones, agregó la cartera de Salud de la Nación.

Desde el Ministerio instaron a las jurisdicciones, ante esta alerta, a revisar carnés y completar esquemas de vacunación, sensibilizar a los equipos de salud sobre la importancia de la vigilancia de enfermedad febril exantemática, efectuar las acciones en territorio ante la presencia de casos sospechosos y a realizar el seguimiento efectivo de los contactos identificados.

Vacunación

A partir del 1 de enero de 2026, el Calendario Nacional de Vacunación (CNV) contempla el siguiente esquema para la vacuna triple viral:

Primera dosis: vacuna a los 12 meses de edad.

Segunda dosis: vacuna entre los 15 y 18 meses de edad, para los nacidos desde el 1.º de julio de 2024.

A fin de garantizar que todos los niños completen su esquema de vacunación de dos dosis, se continuará vacunando, en el año en que cumplen 5 años de edad, a las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y en los primeros 6 meses de 2024, es decir, nacidos desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2024.

Confirmaron en Neuquén un caso de sarampión en un hombre de 51 años que viajó a México. Gentileza Dr Juan Carlos Beltramino

Recomendaciones para residentes en Argentina que viajen al exterior

Niños menores de 6 meses: La vacuna está contraindicada, motivo por el cual se sugiere aplazar el viaje por considerarse la edad de mayor vulnerabilidad.

La vacuna está contraindicada, motivo por el cual se sugiere aplazar el viaje por considerarse la edad de mayor vulnerabilidad. Niños de 6 a 11 meses: Deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis es adicional y no debe ser considerada parte del esquema de vacunación del CNV.

Deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis es adicional y no debe ser considerada parte del esquema de vacunación del CNV. Niños de 12 meses: Deben recibir la primera dosis correspondiente al CNV con vacuna triple viral.

Deben recibir la primera dosis correspondiente al CNV con vacuna triple viral. Niños de 15 meses en adelante: Según cohorte de vacunación correspondiente al año de nacimiento.

Según cohorte de vacunación correspondiente al año de nacimiento. Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: Deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicadas después del año de vida o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva.

Deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicadas después del año de vida o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva. Personas embarazadas: Deben acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso aplicadas después del año de vida o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva. Se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión.

Medidas ante un caso sospechoso