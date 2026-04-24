Conflicto en el Servicio Meteorológico: el paro suspendido se reprogramó para el jueves de la semana próxima

El paro previsto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue reprogramado para el 30 de abril, luego de que inicialmente estuviera previsto para realizarse durante la jornada de este viernes. La decisión se adoptó en una asamblea general realizada desde las 10.30 en la sede central del organismo, situada en la avenida Dorrego 4019, en la Ciudad de Buenos Aires, con participación presencial de trabajadores y conexiones remotas desde distintas provincias.

La medida se definió en un contexto de conflicto abierto con el Gobierno nacional, luego de que el Poder Ejecutivo declarara ilegal el paro al encuadrar al servicio meteorológico vinculado a la navegación aérea como un servicio público esencial. A partir de esa resolución administrativa, el gremio ATE dejó sin efecto la medida prevista para hoy y convocó a una asamblea resolutiva para definir la continuidad del plan de lucha frente a los despidos y los cambios normativos en el organismo.

Participantes de la asamblea se manifestaron en la puerta del organismo mientras se debatía la reprogramación de la medida de fuerza prevista inicialmente para ese día

Durante la asamblea, de la que participó LA NACION, los trabajadores expresaron fuertes críticas hacia la conducción sindical y hacia la decisión de suspender el paro en la fecha original. Las intervenciones estuvieron atravesadas por expresiones de enojo, angustia e incertidumbre ante la situación laboral y el escenario institucional del organismo.

“Es muy triste lo que está pasando en el Servicio Meteorológico. No pudieron con nosotros y por eso avanzaron con esta decisión de declarar ilegal el paro. Dicen que somos esenciales cuando les conviene, pero cuando no, no lo somos y pueden echar a compañeros”, expresó uno de los trabajadores durante su intervención. En la misma línea, sostuvo que la situación “desanima, pero la lucha recién empieza” y que el objetivo del colectivo es “evitar el vaciamiento del organismo y la pérdida de puestos de trabajo”.

Otro de los participantes agregó que la medida de fuerza había sido planificada con anticipación y con protocolos para garantizar el funcionamiento mínimo del servicio. “Esto estaba avisado, no era algo improvisado. Había organización para que no se afectara la seguridad operacional”, señaló. En distintos momentos del debate, los trabajadores remarcaron que el SMN cumple funciones que consideran estratégicas para la seguridad aérea y para la población en general.

Trabajadores del SMN expresaron su reclamo durante la reunión convocada para definir los próximos pasos del plan de lucha y la nueva fecha de paro Nicolás Suárez

En el intercambio también surgieron cuestionamientos a la decisión de suspender el paro. Algunos trabajadores plantearon que la comunicación de la medida no fue discutida previamente en asamblea y que se conoció de manera repentina. “No se discutió en ninguna asamblea la suspensión. Nos enteramos por una comunicación posterior. Eso generó mucha bronca”, expresó una trabajadora.

Otros participantes señalaron que la declaración de ilegalidad del paro fue utilizada como argumento para frenar la medida de fuerza. “El Gobierno usa la esencialidad cuando le conviene. Mientras tanto, avanzan con despidos y recortes. Eso es lo que debería discutirse”, plantearon durante la reunión.

En paralelo, referentes sindicales explicaron que la decisión de suspender la medida respondió a la advertencia sobre posibles sanciones legales. Indicaron que, frente a la declaración de ilegalidad, avanzar con el paro podía exponer a los trabajadores a consecuencias disciplinarias. “Había una amenaza concreta de represalias. No era una situación menor”, se señaló en la asamblea.

También se informó que el sindicato deberá responder formalmente ante el Ministerio de Trabajo dentro de los plazos establecidos y que esa presentación será clave para definir los próximos pasos del conflicto. En ese sentido, se explicó que la estrategia gremial contempla impugnar la declaración de esencialidad aplicada al servicio meteorológico vinculado a la navegación aérea.

Uno de los carteles de protesta y consignas gremiales acompañaron la reunión de trabajadores del SMN en rechazo a los despidos y a los cambios normativos recientes

Durante el debate se abordó además el impacto de los despidos recientes en el organismo. Según lo expuesto en la asamblea, 140 trabajadores fueron desvinculados, en su mayoría bajo regímenes de contratación temporaria. Los trabajadores presentes advirtieron que esa situación afecta el funcionamiento de distintas áreas operativas, especialmente en estaciones meteorológicas del interior del país.

“Hay compañeros con miedo, con mucha incertidumbre. No sabemos quién sigue y quién no. Los despidos ya empezaron y nadie está tranquilo”, expresó una de las trabajadoras durante la reunión. También se señaló que en varias estaciones del interior las dotaciones son reducidas y que eso incrementa la presión sobre el personal restante.

En el mismo encuentro se analizó el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026, mediante el cual el Gobierno modificó el esquema del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET). La norma eliminó la exclusividad del SMN en esa función y habilitó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a asumirla de manera directa o a través de terceros, con un período de transición de hasta 180 días hábiles.

Durante la asamblea se advirtió que ese cambio genera incertidumbre sobre el futuro del organismo. Algunos trabajadores interpretaron la medida como un avance hacia la reasignación de funciones históricas del SMN. También se planteó la necesidad de articular acciones con otros sectores del sistema aeronáutico para sostener el reclamo.

La protesta se realizó en el marco del conflicto entre el gremio ATE y el Gobierno, luego de que el paro fuera declarado ilegal por tratarse de un servicio considerado esencial

Al finalizar el encuentro, se sometió a votación la propuesta de reprogramar el paro. La moción de trasladar la medida al 30 de abril fue aprobada por mayoría de los presentes y de quienes participaron de manera remota. La decisión implicó mantener el plan de lucha, pero diferir su ejecución a la espera de la respuesta formal del Ministerio de Trabajo y del avance de las negociaciones.

Tras la votación, se acordó avanzar en la comunicación de la nueva fecha de paro y en la difusión de los motivos de la reprogramación. También se resolvió continuar con instancias de organización interna y con la coordinación entre las distintas sedes del organismo en todo el país.

Carolina González, delegada de ATE en el SMN, señaló a LA NACION que el clima entre los trabajadores es de preocupación. “Es bastante contradictorio: por un lado dicen que somos esenciales y por el otro despiden gente. Hay muchos con miedo”, afirmó. Indicó además que el organismo cuenta con personal distribuido en estaciones meteorológicas en todo el territorio nacional, lo que complejiza la situación operativa.