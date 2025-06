Conflicto universitario: estudiantes, docentes y no docentes organizan una nueva marcha

La comunidad universitaria vuelve a reclamar por financiamiento y convoca este jueves 26 de junio a manifestaciones federales para pedir la aprobación de la ley de financiamiento universitario.

La agenda incluye marchas, clases abiertas y abrazos simbólicos. Cada universidad tendrá su propia actividad. Y en la ciudad de Buenos Aires habrá un abrazo al Hospital de Clínicas a las 10 y a partir de las 17 una marcha de antorchas desde Plaza Houssay al Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

Bajo la consigna “Prendete a defender la universidad pública”, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial pretenden además sumar un millón de firmas para que el proyecto de ley llegué al Congreso.

Inspirada en el texto que Javier Milei vetó el año pasado, buscan otra vez garantizar por ley fondos para el sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo ante la falta de presupuesto. Lo presentaron rectores, gremios, docentes y estudiantes el 28 de mayo pasado y un sector opositor en la Cámara de Diputados pretende tratarlo en la sesión especial pedida para el próximo 2 de julio junto con la crisis en el sistema de salud pública, la situación de las pymes y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

A su vez, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con algunos sectores gremiales, se reunirán mañana en la Comisión de Educación del Senado para presentar la iniciativa.

“Hay un desfasaje entre los incrementos y la inflación en el presupuesto que recibimos para funcionar, lo que genera muchas dificultades y una situación salarial angustiante de docentes y no docentes. No tenemos respuestas respecto de obras paralizadas o pedidos de actualización de becas estudiantiles y la situación del sistema científico es muy grave, porque prácticamente todo el financiamiento está cortado”, puntualizó Oscar Alpa, presidente del CIN, quien advirtió que de no solucionarse el conflicto tendrán “dificultades reales” y señaló que “en la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la nación”.

Y cerró: “Las y los docentes y no docentes necesitan percibir un salario digno acorde a la extraordinaria labor que realizan; las y los estudiantes, actualización de los programas de asistencia; y la ciencia y las universidades necesitan recursos mínimos e indispensables para funcionar. Todos esas respuestas están en la ley, por eso pedimos su aprobación urgente, conscientes de que en el problema universitario está en juego el futuro de la nación”.

“Ahora la pelota la tienen los diputados y las diputadas que son ni más ni menos que los representantes de los pueblos de las provincias, y muchos de ellos egresados de la universidad pública”, dijo Joaquín Carvalho, presidente de la FUA.

Convocatoria por la Ley de Financiamiento

A su vez, este jueves 26, gremios docentes convocaron a un paro de 48 horas en reclamo por una recomposición salarial urgente. Denuncian una pérdida de casi 45 puntos porcentuales respecto a la inflación desde que asumió el actual gobierno y advierten por el éxodo de docentes.

“Reclamamos la apertura inmediata de la paritaria. También pedimos la recuperación del Fondo de Incentivo Docente –el Gobierno eliminó el Fonid el año pasado–. Somos el sector peor pago del sistema estatal argentino, a nivel nacional y provincial. Al Poder Legislativo le pedimos dos cosas: que el día 2 de julio trate la ley de financiamiento universitario para garantizar el funcionamiento, los salarios y las becas de los estudiantes, llevando progresivamente al 1,5% del PBI el presupuesto universitario. Y también que voten una ley de presupuesto porque hace dos años que las universidades nacionales están sin presupuesto y ese es el problema de fondo que tenemos”, resumió Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de Ctera.

“Nuestras universidades se están vaciando de docentes e investigadores, muchos abandonan las aulas por puestos en ámbitos privados o estatales para tratar de llegar a fin de mes”, describió Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires.

Desde ese gremio no coinciden con la estrategia legislativa. Ileana Celotto, secretaria adjunta de AGD UBA, sumó: “Los rectores y direcciones sindicales siembran nuevamente expectativas en la vía parlamentaria, la misma que fracasó el año pasado, tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, un callejón sin salida”.