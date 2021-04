Conmoción en Santa Fe: una familia entera falleció en 48 horas por coronavirus

En Santo Tomé, Santa Fe, una triste noticia impactó a los vecinos. En las últimas horas, se conoció que una familia entera de esa localidad falleció a causa del coronavirus en un lapso de 48 horas. Se trata de una pareja de 62 años y el hijo de ellos, de 34.

El primero en contagiarse fue Carlos Miguel Schweizer, el hijo, quien falleció el martes 13 de abril. El hombre, que tenía una hija de tres años, era empleado municipal y se encontraba de licencia por ser paciente de riesgo. A las pocas horas se conoció que los padres de Schweizer, Graciela y Jorge, ambos de 62 años, también se habían contagiado. Jorge, igual que su hijo, era empleado público y trabajaba como jefe del Departamento de Fotografía del gobierno santafesino. Además, era el dueño del diario local Santo Tomé Siglo XXI. La pareja falleció dos días después que Carlos.

Jorge Schweizer, de 62 años, trabajaba en el gobierno santafesino Prensa Santa Fé

El pasado martes, la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, comunicó la muerte de Carlos en las redes sociales. “Nos toca dar la terrible noticia del fallecimiento de un joven empleado municipal, que se encontraba sin prestar sus funciones por tener comorbilidades”, sostuvo en un comunicado. “Queremos expresar nuestras condolencias por parte de toda la familia que formamos los trabajadores y funcionarios municipales a los seres queridos de Charly, y ponernos a disposición para lo que necesiten en este momento tan triste”, añadió.

El mensaje de la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta, para despedir a Carlos Schweizer Facebook Daniela Qüesta

Pamela, la viuda de Carlos, habló con la prensa local sobre el deceso de su esposo. “Le tengo que agradecer a Dios que me dejó con vida para cuidar a mi hija, porque yo también estuve muy cerca de irme”, dijo a Aire de Santa Fe. “Se fue toda mi familia, mi sostén, me quedé con mi hija sola. Voy a pedirle ayuda a un psicólogo para decírselo, es mucha pérdida para ella”, añadió.

En tanto, la Asociación de Prensa de Santa Fe escribió en su cuenta de Twitter: “Con enorme preocupación y tristeza, la APSF lamenta fallecimiento de su afiliado Jorge Schweizer, junto a su mujer e hijo, como consecuencia de la pandemia de Covid. Se desempeñaba como Jefe del Depto. de Fotografía de la provincia y era propietario del diario Santo Tomé Siglo XXI”. Luego, continuó: “Jorge era un histórico afiliado a nuestro sindicato. La muerte de Jorge, su mujer y también su hijo de 34 años contagiados de Covid, enluta a nuestro sindicato y nos alerta para extremar los cuidados ante esta pandemia. Se trata del primer periodista muerto por Covid en la ciudad”.

LA NACION