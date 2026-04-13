La higiene del sueño nocturno representa un factor determinante para el equilibrio fisiológico de los seres humanos. Es por ello que el neurólogo Conrado Estol, destacó los mecanismos que regulan el descanso y la necesidad de sostener pautas estables para el organismo, ya que el cumplimiento de horarios fijos favorece los procesos biológicos de restauración celular y mental.

El experto definió un marco temporal específico para el inicio del descanso: “Te tenés que dormir antes de las 12 de la noche”. Esta indicación técnica busca optimizar las fases de recuperación profunda que ocurren durante las primeras horas de la madrugada. “Yo estoy diciéndote la ciencia”, remarcó.

Conrado Estol, neurólogo: "Te tenés que dormir antes de las 12 de la noche”

Igualmente, el especialista sostuvo que las condiciones de vida influyen en la capacidad de las personas para seguir consejos médicos y mencionó la situación de una gran parte de la población mundial: “De los 8000 millones de habitantes muchos tienen un trabajo muy duro, en lugares con condiciones muy limitadas, no pueden descansar”.

"Lo ideal es alrededor de las 11 de la noche y, a partir de esa hora, todos los días a la misma hora, más-menos minutos”, sumó.

Un especialista remarcó la importancia de dormirse antes de las 12

Cuándo ser flexibles

Asimismo, el especialista remarcó que la vida social impone situaciones que impiden el cumplimiento estricto de la rutina de descanso y admitió que existen momentos donde la norma puede flexibilizarse sin generar daños crónicos. “El día del casamiento, o la comida, o el cumpleaños, te acostás tres horas después, a las 3 de la mañana, a las 5, pero una vez cada tanto”, subrayó.

Esta flexibilidad permite integrar la salud con el disfrute de los vínculos sociales, pero el retorno inmediato a la rutina habitual garantiza que el cuerpo no sufra las consecuencias de la falta de descanso acumulada.

“Lo ideal es antes de las 12 de la noche, siempre a la misma hora, y de ahí contás siete u ocho horas en adelante”, concluyó.