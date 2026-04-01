Conrado Estol, neurólogo: “Lo que genera más felicidad y expectativa de vida son los vínculos”

En un mundo contemporáneo obsesionado con el éxito profesional y el rendimiento económico, el neurólogo Conrado Estol pone el foco en una variable que, según la evidencia científica, resulta determinante tanto para la calidad de vida como para la longevidad. De acuerdo con el especialista, existe un consenso creciente entre los investigadores sobre el impacto real que tienen las relaciones sociales en el organismo. “Muchos estudios han mostrado que lo que más predice felicidad y larga expectativa de vida es vínculos”, asegura el especialista sobre la importancia de la calidad del entorno humano de cada individuo.

El neurólogo sostiene que las pretensiones materiales suelen distorsionar la percepción sobre lo que realmente es fundamental para el ser humano. En esta línea, Estol subraya: “La felicidad no se compra. No está en los objetos. No está en lo material. Está, sobre todo, en los vínculos. En una conversación. En una mesa compartida. En una mirada que acompaña”. Estas afirmaciones se apoyan en datos empíricos provenientes de estudios longitudinales de gran envergadura.

La amistad es fundamental para una vida plena y con expectativa por delante Freepik

El médico enfatiza un análisis realizado en Boston donde se compararon trayectorias de vida de estudiantes de Harvard frente a jóvenes de barrios humildes. Según Estol, los resultados fueron categóricos: “Compararon chicos que iban a Harvard, mucho dinero, [con] chicos de un barrio pobre de Boston. Ir a Harvard y ser después un banquero importante no predecía. Lo que predijo felicidad y expectativa de vida era tener vínculos, en el barrio pobre o los que iban a Harvard”.

Esta investigación histórica, que inicialmente se centró en estudiantes varones de elite y luego incorporó una muestra más diversa que incluyó mujeres, logró desmitificar los pilares tradicionales del bienestar. La conclusión de los expertos es consistente: independientemente del contexto socioeconómico de origen, aquellos sujetos que mantuvieron una red de contención afectiva sólida reportaron índices significativamente superiores de satisfacción vital.

Daniel López Rosetti coincidió con Conrado Estol

Este fenómeno, respaldado por la ciencia, encuentra un apoyo adicional en el célebre Estudio de Desarrollo de Adultos de la Universidad de Harvard, que comenzó hace más de 85 años. El doctor Daniel López Rosetti, quien analizó en detalle este trabajo, coincide con las observaciones de Estol al señalar que la investigación permitió seguir la evolución de individuos desde su juventud hasta etapas avanzadas de la vida.

“El trabajo del estudio de Harvard dividió dos poblaciones distintas. Estudiantes adinerados de Harvard, entre ellos John F. Kennedy, y gente mucho más pobre de Boston. Y se observó cuánto vivían y por qué vivían más. Y claramente la diferencia no era el dinero, la fama o el éxito; el común denominador eran los vínculos satisfactorios, los amigos y la familia”, explicó López Rosetti.

López Rosetti coincidió con la mirada de Estol

El especialista insistió en que, al analizar los datos acumulados durante décadas, la evidencia apunta a que las personas con relaciones cercanas, amigos y una estructura familiar definida, no solo experimentan mayor bienestar subjetivo, sino que también prolongan su esperanza de vida. “Porque al final, lo que realmente sostiene la vida son los vínculos”, concluye el especialista en relación con los hallazgos de Harvard.

En definitiva, tanto Estol como López Rosetti convergen en que la salud física y mental está intrínsecamente ligada a la capacidad humana de sostener relaciones afectivas genuinas en el tiempo, algo que destierra el mito de que el éxito material es el motor principal de la felicidad.