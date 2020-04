Conrado Estol: "Va a ser razonable extender la cuarentena a más del 13 de abril"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 01:11

El neurólogo Conrado Estol conversó junto a José Del Rio en el programa Mesa Chica , emitido por LN+, sobre la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, y sobre cómo está afectando la enfermedad a la Argentina y a los países del mundo.

"El sistema de salud está muy limitado. Si nosotros tuviéramos una proporción de respiradores como la que tiene Estados Unidos, tendríamos que tener 21 mil respiradores en la Argentina", afirmó Estol sobre la forma en la que el sistema de salud argentino combate la pandemia . "El punto es muy simple. Si el sistema de salud europeo desarrollado o el americano no pueden contener esto, los que tenemos un sistema de salud más débil, no importa si privado o público, mucho menos".

El médico neurólogo sostuvo también que es importante tratar de "no llegar al sistema de salud" argentino. "Va a ser imposible que no lleguemos, pero tenemos que tratar de no llegar o llegar lo más lento y progresivamente posible", dijo. "Por eso estoy enfatizando lo del aislamiento estricto y obligatorio hasta el 12 de abril. Si Trump dijo hasta el 30 de abril , yo creo que va a ser razonable y que va a extender aquí también. Me parece improbabilísimo que no se haga".

En cuanto al uso de los barbijos , Conrado Estol afirmó que "no se están aplicando de la forma ideal". "Si estás sano no tenés que usar barbijo porque no vas a dejar de contagiarte por ponértelo. El virus pasa los barbijos comunes, y además, no es práctico", sostuvo el neurólogo. "El barbijo es para que el que está enfermo no contagie. La mayoría de los que están enfermos no tienen síntomas o tienen síntomas mínimos, y están contagiando. Son esos los que se tienen que poner el barbijo".