Consejos: seis cosas que los médicos de urgencias desearían que no hicieras porque pueden causarte un problema

NUEVA YORK.– La gente llega a los servicios de atención de emergencias por todo tipo de motivos: dolor en el pecho, un brazo roto, mareos. Pero Darnell Gordon, médico de urgencias del Hospital Universitario Howard, advierte que, a veces, una afección requiere un poco de indagación.

Los pacientes pueden sentirse avergonzados, dijo. O piensan que se meterán en problemas. Así que mienten u omiten información, agregó.

“No somos la policía y no estamos aquí para juzgar. Así que si alguien ingirió algo, o se insertó algo, cualquier cosa que haya ocurrido, debe decirlo. Probablemente, nos enteraremos de todos modos”, explicó el profesional.

El invierno pasado, se escribió sobre las cosas que los médicos de urgencias desearían que evitaras y muchos más médicos de urgencias escribieron para señalar lo que se había pasado por alto.

Estos son los consejos que nos ayudarán a no ir al hospital.

Algunos movimientos pueden activar el airbag por error, con consecuencias impensadas Caito - Shutterstock

No pongas los pies en el tablero del auto

Si estás en el asiento del copiloto de un coche, puede ser tentador poner los pies en el tablero. Pero no lo hagas, nunca, dijeron varios médicos, entre ellos Ryan Gerecht, director médico del Servicio de Emergencias Médicas del Centro Médico Dartmouth Hitchcock.

Las bolsas de aire de los coches se despliegan en menos de una vigésima de segundo; cuando eso ocurre, indicó, no tienes tiempo de mover las piernas. El resultado, según Gerecht, es que “las rodillas, las caderas y las piernas pueden ser empujadas con fuerza contra tu cara, o golpearte la cabeza, lo que puede causar una lesión cerebral traumática”.

El médico ha visto fracturas faciales y de piernas, así como luxaciones de cadera. “Incluso hemos visto lesiones de la médula espinal”, señaló.

Muchas lesiones oculares se producen cuando la gente hace trabajos de jardinería o carpintería sin gafas de seguridad Pexels

No descuides tus ojos cuando trabajes en el jardín

Se calcula que cada año acuden a urgencias un promedio de 188.000 personas con un “cuerpo extraño” en el ojo. Es tan desagradable como suena.

Chidinma Nwakanma, profesora adjunta de medicina clínica de urgencias en Penn Medicine, declaró que muchas de las lesiones oculares que trataba se producían cuando la gente hacía trabajos de jardinería o carpintería sin gafas de seguridad.

Siempre que haya peligro de que un proyectil se dirija hacia tu cara –“básicamente trabajos de jardinería en general”, dijo Nwakanma– corres el riesgo de sufrir una lesión ocular grave. “Vi a gente a la que le han tenido que extirpar el ojo por completo”, añadió.

Los pacientes dirán que solo estaban podando los setos o cortando un trozo de madera, apuntó, pero una lesión puede producirse en un segundo.

Aaryn Hammond, codirectora médica del Servicio de Urgencias para Adultos de Atrium Health Wake Forest Baptista, afirmó que unas simples gafas de protección son muy útiles para proteger la vista, “aunque no luzcan bien”.

Cortar el césped puede ser riesgoso Freepik

No cortes el césped con zapatos abiertos

Ryan LaFollette, médico de urgencias de la Universidad de Cincinnati, dijo que había visto lo que ocurre cuando la gente corta el césped en sandalias. Si resbalas, expresó, podrías sufrir una amputación. En su lugar, recomendó usar calzado con la punta cerrada.

Y si tienes un tractor de césped, no dejes que te acompañen niños pequeños, aconsejó Gordon, dado que los accidentes son comunes.

Se recomienda cocinar en la hornalla de atrás Ladanivskyy Oleksandr� - Shutterstock�

Cuidado con la hornalla delantera

Cuando preparas la cena, lo normal es utilizar la hornalla delantera. Pero si tienes niños pequeños es mejor mantener las ollas hirviendo en la parte trasera de la cocina, subrayó Gerecht.

“Un padre estará hirviendo agua para la pasta, se voltea, y un pequeño meterá la mano ahí arriba, cogerá la olla y se la echará encima –describió–. Ojalá ninguna cocina tuviera una hornalla delantera”.

Las quemaduras por líquidos o materiales calientes constituyen más de un tercio de las lesiones ingresadas en los centros de quemados de Estados Unidos. El 61% se producen en menores de 5 años.

Si te atragantás, mantenete cerca de otras personas para que puedan ayudarte Ministerio de Salud

Si te estás atragantando, olvidate de la vergüenza

El atragantamiento es la cuarta causa de muerte por lesiones no intencionadas. Si estás en un restaurante y empezás a atragantarte, no corras al tocador, dijo Matthew Bitner, profesor clínico de medicina de urgencias de la Facultad de Medicina Greenville de la USC.

“Lo vemos a menudo. La gente los mira, tosen o tienen arcadas, así que se levantan de la mesa y van al baño”, dijo. Pero a menudo no hay nadie allí para ayudar.

Si te estás atragantando en un lugar público, llamá la atención. Hacé la señal universal de atragantamiento y coloca las dos manos sobre la garganta, recomendó Bitner, y mantenete cerca de otras personas para que puedan ayudarte.

A veces una persona toma medicación recetada a otra

No tomes la medicación recetada de otra persona

Es frecuente que la gente preste o tome prestados antibióticos sobrantes y medicamentos recetados para la alergia, según una revisión bibliográfica. Pero dos personas no tienen el mismo perfil médico, advirtió LaFollette.

Nwakanma explicó: “No sabes cómo vas a reaccionar”. Los cuerpos de cada persona son diferentes, aunque estén emparentados, continuó. Podrías tener alergia a la medicación, por ejemplo. Y si te automedicas en casa, puedes retrasar la atención que necesitas.

Algunos médicos compartieron historias espeluznantes (como lo que les ocurre a las yemas de los dedos cuando utilizas un rallador sin la protección adecuada), pero lo contaron con la esperanza de que la gente lo piense dos veces antes de hacer algo arriesgado.

Como señaló Bitner, el objetivo es que la gente “pase menos tiempo visitándome en urgencias”.

Por Jancee Dunn