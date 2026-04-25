Derrumbe en una excavación de Núñez: tres obreros heridos

Tres obreros resultaron heridos este sábado después de un derrumbe en el barrio porteño de Nuñez, cerca del estadio de River Plate. Uno de ellos logró salir por sus propios medios pero los otros dos habían quedado atrapados desde los hombros hacia abajo y fueron socorridos por personal de Bomberos y el SAME.

El hecho ocurrió cuando se desmoronó uno de los laterales de la excavación del puente Labruna a la altura de La Cachila, donde una empresa realizaba una excavación para la colocación de un caño pluvial.

Durante las tareas se produjo el desmoronamiento de un sector de tierra de aproximadamente 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho, cuando tres operarios trabajaban en la zona.

Uno de ellos logró salir por sus propios medios y fue atendido en el lugar, mientras los otros dos debieron ser socorridos por el SAME y luego trasladados al Hospital Pirovano.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que, de los dos que habían quedado atrapados, uno presentó “politraumatismo estable” y fue trasladado por helicóptero, mientras el otro fue llevado en ambulancia en estado “estable”, según indicó en declaraciones a LN+.

El operativo

El pozo que se derrumbó tenía 6 metros de ancho por 3 de profundidad, y trabajaron en el lugar seis ambulancias del SAME y un helicóptero.

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