Contactos estrechos: qué opinan los expertos sobre reducir los días de aislamiento

En un principio, el Covid-19 era descripto como el “enemigo invisible”. Sin embargo, ahora que ya pasaron dos años desde el comienzo de la pandemia, la propuesta de las autoridades sanitarias, gracias al avance de la vacunación, es empezar a convivir con el virus, tal como sucede con la gripe. En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación recomendó eliminar los días de aislamiento de los contactos estrechos para quienes no presenten síntomas y cuenten con el esquema completo de vacunación. Luego, cada jurisdicción podrá tomar o descartar esa sugerencia. Según pudo saber LA NACIÓN, aún la Provincia y la Ciudad no han tomado una decisión respecto de si adherirán a la nueva pauta.

La medida ya genera interrogantes: ¿cuáles son las ventajas y los riesgos de cortar con los períodos de aislamiento para los contactos estrechos asintomáticos? ¿Habría que hisopar solo a las personas de riesgo con síntomas? ¿Esto podría derivar en una explosión de casos que generaría nuevas variantes, tal vez más contagiosas o letales?

Los expertos consultados por este medio tienen visiones cruzadas respecto de atender lo que suceda con el SARS-CoV-2 como si fuera el virus de la influenza. Mientras que algunos señalan que es tiempo de avanzar con recomendaciones como las de hoy, otros prefieren ser más cautelosos o directamente señalan que dada la enorme circulación del virus (hoy se notificaron 134.439 casos), no es momento de flexibilizar las reglas para prevenir más contagios.

Cautela

“El Covid no se puede tratar como una gripe, porque no tiene la misma estacionalidad. El coronavirus está en plena pandemia y la gripe tiene una estacionalidad muy marcada que se da, sobre todo, en invierno. Respecto de no aislar los contactos estrechos, eso hay que tomarlo con cautela. Hay países que ya lo hicieron, pero el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y su equivalente en Europa, mantienen hasta hoy que el contacto estrecho debe cumplir aislamiento por cinco días”, argumenta Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia.

El experto señala que su temor es que los asintomáticos puedan esparcir el virus, aunque esa preocupación está referida más a la variante delta y no a ómicron, porque esta última suele generar cuadros leves.

Jorge Geffner, miembro del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet, cree que no es momento de flexibilizar las normas vinculadas al aislamiento por la gran circulación del virus.

“Es plausible pensar en quitar los días de aislamiento o hisopar solo a personas de riesgo, pero no con este nivel de circulación. Hay 2.000.000 de contagios por día en el mundo. En países como Francia hay 200 muertos por día. Eso en la Argentina no pasa por la vacunación, pero para tomar estas medidas la pandemia se tendría que convertir en endemia y aún estamos lejos de eso. Recordemos que aún no hay una buena distribución a nivel mundial de las vacunas y pueden surgir variantes que nos podrían complicar la vida”, opina Geffner.

Flexibilidad

Por su parte, Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), sostiene que sí hay que ir hacia un esquema más flexible, similar al de la gripe. “No podemos dejar de tomar medidas por la posibilidad de que surjan nuevas variantes. El virus de la gripe fue mutando y en una de esas mutaciones se generó una pandemia, pero durante décadas no fue así. Por eso, no podemos dejar de avanzar por si surge una nueva variante más complicada. En algún momento tenemos que avanzar, aunque llevando adelante un control que permita volver atrás si fuera necesario”, indica Teijeiro.

En la Argentina, la semana pasada hubo tres días seguidos en donde se informaron más de 100.000 casos de coronavirus cada 24 horas. Sin embargo, esos son solo las infecciones registradas, pero, si se sumaran los asintomáticos y las personas que no se han hisopado a pesar de tener síntomas, según Teijeiro, el número de contagios seguramente rondaría los 400.000 por jornada.

Luis Cámera, médico asesor del Gobierno, cree que es momento de empezar a repensar las estrategias sanitarias. “En función de que la variante ómicron es menos letal ya que compromete menos los pulmones, la posibilidad de repensar las estrategias está presente. Para mí, es un nuevo modelo del virus. Repensar no significa que haya que cambiar todo, pero si evaluar las estrategias. Si tuviéramos a toda la población con dos dosis y un buen grupo con tres, la posibilidad de pensar al coronavirus como una enfermedad endémica es posible. Es lo que se está planteando en Israel o España, pero hay que tener muy inmunizada a la población. Aunque, también está delta, entonces hay que tener cuidado y no pensar un plan solo para ómicron”, sostiene. Y agrega: “Sobre la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, estoy de acuerdo con que los que no presenten síntomas no se tengan que asilar, pero deben tener especial cuidado”.

Golpe a la economía

Por el momento, el crecimiento sostenido de los casos no se traduce de manera directa en la ocupación de camas de terapia intensiva, pero sí está impactando en la economía por el enorme ausentismo que hay en las distintas actividades comerciales o industriales por los días de aislamiento a los que se deben someter los trabajadores, que hayan sido contactos estrechos.

Esta semana, cuando aún se estaba evaluando la decisión de eliminar en algunos casos esos días, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, señaló: “Quiero remarcar que no es porque lo haya pedido un sector económico, sino que esa es la mirada y es a lo que se tiende actualmente. En España hasta están considerando tomarlo como una gripe común”, aclaró.