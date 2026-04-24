Contaminación en el Río de la Plata: la Cámara Federal rechazó la recusación contra Recondo

LA PLATA.-La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata rechazó una recusación interpuesta por la Fiscalía de Estado contra el juez civil y comercial Alberto Recondo, que seguirá con la causa por la contaminación en la cuenca hídrica del Río de La Plata.

De acuerdo a la resolución firmada por Roberto Lemos Arias y Carlos Villafin, no quedó demostrado que Recondo haya perdido la “necesaria imparcialidad que debe gobernar su actuación”, tal como había denunciado la Fiscalía de Estado.

Recondo había pedido al fiscal Hernán Gómez "abstenerse de formular amenazas” durante el procedimiento.

De acuerdo con la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, los jueces deben prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. “En la causa, ausente toda sanción, la actuación del juez ha quedado confinada a una prevención”, se indicó.

El Tribunal no encontró comprometida la imparcialidad del juez que actuó en la causa. Por tanto resolvió rechazar la recusación formulada contra el juez titular del Juzgado Civil y Comercial N°4 .

El expediente, que está en manos del juez Alejo Ramos Padilla, subrogante del Juzgado Civil y Comercial N°2, volverá a Recondo, que lleva la causa desde el inicio en 2020.

La Plata: Audiencia del Juez Alejo Ramos Padilla con apoderados de partidos políticos en la Junta Electoral. Alejo Ramos Padilla Ignacio Amiconi

Este magistrado había ordenado en marzo un embargo billonario a la Provincia como responsable de la contaminación que tendría como principal causante a la empresa Aguas de Buenos Aires S.A. (ABSA), que depende del Ministerio de Infraestructura.

Luego tuvo que revocar la medida por orden de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Más allá de esta controversia, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin, determinó que “la situación de contaminación se halla prima fascie acreditada” y que “la inacción de las demandadas tampoco es objeto de discusión”.

En ese resolutorio la misma sala ordenó a Recondo que cite a una audiencia entre la Provincia y la querella para avanzar en un plan de saneamiento de la cuenca del Arroyo El Gasto y el Río Santiago, que desembocan en Río de la Plata.

Este río está contaminado con materia fecal. Al menos, así quedó acreditado en las costas linderas a la región capital, donde casi un millón de personas vierten sus desechos cloacales. A poco de allí se recolecta el agua para consumo urbano.

Las obras para el tratamiento y disposición final de líquidos cloacales que corresponde a la provincia de Buenos Aires demandan, como mínimo, US$270 millones.

ABSA admitió en la causa que la descarga del efluente se genera prácticamente sin tratamiento, al presentar diversos proyectos de obras que, según la provincia de Buenos Aires, requieren de financiación internacional, frenada por no tener avales del gobierno de la Nación.

Recorrida por las costas del Río de La Plata en la ciudad de Berisso. Investigadores y ONG´s estudian las desembocaduras de residuos cloacales en el río y su impacto en la región. Ignacio Amiconi

“Sólo el líquido cloacal proveniente de La Plata recibe un tratamiento antes de ser volcado al río, aunque el mismo ni siquiera alcanza, hoy en día, una efectividad del 5% de remoción de DBO y DQO”, reconoció ABSA en el primer escrito adjuntado a la causa judicial en 2021.

Aberrante contaminación en el Río de la Plata.

Propuso dos alternativas de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales, teniendo en cuenta el proyecto ya existente para que los líquidos cloacales de las ciudades de Ensenada y Berisso sean sumados al tratamiento antes de su vuelco al río.

La alternativa 1 comprende la construcción de una planta de tratamiento primario avanzado, con una remoción de DBO5 entre el 10% y el 15%, en la localidad de Berisso; la alternativa dos propone la construcción de una planta de tratamiento secundario biológico (barros activados) completa; y un emisario subfluvial. Es decir que esta segunda alternativa incluye parcialmente a la primera.

Una causa de 2020

La controversia judicial data de 2020 y tiene como querellante a Vigo Mariño Iván Ciro y otros damnificados, representados por el Consultorio de Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP por daños varios.

Recorrida por las costas del Río de La Plata en la ciudad de Berisso. Investigadores y ONG´s estudian las desembocaduras de residuos cloacales en el río y su impacto en la región. Ignacio Amiconi

Desde entonces, según el abogado Fernando Monticelli, integrante de ese espacio y vecino al Río de La Plata “no hicieron nada. No hay planta de efluentes cloacales eficientes en la región. Hay un caño directo al río sin tratamiento directamente a las playas”.

“El sistema cloacal de la región confluye en un conducto que llega directamente a la costa de Berisso, particularmente en zonas como Bagliardi y Palo Blanco. Originalmente existía un emisario que se internaba unos 600 metros en el Río de la Plata, pero se encuentra deteriorado o inexistente, por lo que hoy la descarga se produce prácticamente en la playa. Informes del Conicet y de organizaciones ambientales confirman que los efluentes cloacales llegan sin tratamiento suficiente, generando contaminación bacteriológica extremadamente alta y riesgo sanitario”, destacó Monticelli.

“Existe un punto identificable de vuelco directo en costa, lo cual es central dado que la inexistencia o colapso del emisario refuerza el encuadre como vertido directo en cuerpo receptor sin tratamiento adecuado, con potencial infracción a normativa provincial (Ley 5965, Ley 11.723) y presupuestos mínimos ambientales”, dijo el abogado.

Este abogado solicitó que hasta tanto ABSA construya una planta de efluentes cloacales para la región capital se obligue a poner una máquina flotante recolectora de residuos sólidos urbanos en río Santiago, donde desemboca el arroyo El Gato.