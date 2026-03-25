Tensión en la causa por contaminación hídrica: el juez pide que el fiscal de Estado bonerense se abstenga de “amenazas”

LA PLATA.- La causa por la contaminación de la cuenca del río de la Plata subió de tono en las últimas horas: el juez federal Alberto Recondo exigió al fiscal de estado de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, que “se abstenga de formular amenazas”.

La escalada comenzó tras el embargo multimillonario dispuesto por la Justicia Federal contra la gobernación de Buenos Aires por la contaminación hídrica, que fue considerada “aberrante” en los informes técnicos presentados en la causa. En concreto, el embargo fue dispuesto hasta tanto la Provincia inicie obras de saneamiento para subsanar los vertidos en el sistema hídrico que componen el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.

Basura en las inmediaciones del arroyo El Gato

Tras la medida, Gómez, a cargo de la defensa jurídica del estado provincial, destacó en una misiva oficial enviada al magistrado que, de proceder con el embargo millonario sobre las cuentas de la provincia de Buenos Aires, se pondría a todo este territorio “en un estado de paralización de su funcionamiento”. Gómez advirtió, además, “la posibilidad de evaluar la presentación de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación".

Recondo contestó con un escrito en el que calificó como amenazas los términos de la advertencia del Fiscal de Estado de recusar su accionar ante el Consejo de la Magistratura. En el mensaje también requirió que, en el término de 24 horas, la provincia individualice la cuenta sobre la que se tramitará el embargo, que es de un total de $157 mil millones.

El juez espera poder trabar el embargo contra la Provincia hoy mismo, una vez que el Fiscal de Estado precise la cuenta bancaria sobre la que regirá la medida cautelar.

“Un sumidero de desechos”

El sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata es “un sumidero de desechos cloacales e industriales”. Así fue descrito en uno de los informes técnicos de los que se valió la Justicia Federal de esta capital al trabar el embargo multimillonario contra la provincia de Buenos Aires por demoras en ejecutar un proyecto para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenada.

El Arroyo El Gato, donde se vierten los líquidos cloacales que derivan en el río de La Plata.

Recondo detalló en el escrito que quiere que se garantice un eficiente retiro, en forma mecanizada, de residuos sólidos urbanos existentes en ese estuario y en el arroyo El Gato por “la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos”.

Para tal trabajo, el magistrado pidió auxilio técnico a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. De acuerdo con el informe técnico aportado en la causa judicial, se trata de “un grado de contaminación aberrante de todo el sistema que ha sido convertido en un sumidero de aportes cloacales y desperdicios varios”.

Según lo revelado en los peritajes, “el aporte cloacal es masivo en las descargas de La Plata en El Gato (después de la calle 1), muy marcado por el nitrógeno total abundante en la orina, pero es también significativo aguas arriba, a la altura de la calle 143, La Granja y posiblemente en Melchor Romero”.

Los vertidos cloacales e industriales afectan a los arroyos que descargan en la cuenca del Río de La Plata.

Otro informe pericial adjuntado al expediente, basado en muestras tomadas en el Río de la Plata a la altura del Club Regatas, constata la formación de un “corredor costero de aguas contaminadas, con aportes urbanos industriales sucesivos desde la Capital Federal, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena, Punta Indio y Punta Piedras”.

La demanda inicial, que derivó en el embargo judicial, caratulada como “Vigo Mariños Iván Ciro contra Provincia de Buenos Aires y otros por daños varios”, fue presentada por un grupo de vecinos damnificados. Los vecinos exigieron “el cese de manera urgente y definitiva y para siempre del daño ambiental de incidencia colectiva ya provocado en especial al Río de La Plata, el Río Santiago y el Arroyo El Gato”.

Vigo Mariños detalló: “En el río de La Plata desemboca el río Santiago. Y sobre este desemboca el Arroyo El Gato, siendo este último la cuenca más importante del río de La Plata”.

De acuerdo con los denunciantes, en el arroyo El Gato se vierten efluentes cloacales de la zona norte del municipio de La Plata “sin tratamiento o con tratamiento deficiente”, provocando un daño ambiental que resultó motivo de la demanda.

“Hace cincuenta años se podía nadar en el río. Ahora es una vertiente de basura. Hay días en que es insoportable el olor. Incluso, cuando el agua baja, se ve directamente la materia fecal. Todo esto a menos de 1000 metros de la boca de toma de agua”, dijo a LA NACION el abogado Fernando Montichelli, uno de los impulsores de la demanda.

Montichelli creció cerca del río, a la altura del Club Regatas. Fue testigo del aumento de la contaminación de la cuenca a lo largo de cinco décadas. En 2006, formó una agrupación ecologista que llegó a interponer 17 demandas. La última fue la denuncia al gobierno de la Provincia ante la Justicia Federal de esta capital.