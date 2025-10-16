Córdoba: un grupo de vecinos denuncia que personas en situación de calle se comieron a sus gatos

Vecinos del barrio Güemes, en la ciudad capital de Córdoba, sospechan que personas en situación de calle se comieron a sus gatos domésticos. Cuando notaron que sus mascotas, alrededor de una decena, no regresaban a sus hogares, fueron en su búsqueda y, según indicaron, hallaron restos de los animales muertos en una plaza.

“Hay personas en situación de calle que probablemente se estén alimentando de los felinos para, posiblemente, sobrevivir”, denunciaron los habitantes de la zona. Lautaro Celayes, titular del centro vecinal de Güemes, añadió, en diálogo con medios locales, que encontraron pieles que serían de los gatos en la Plaza de los Arquitectos, en la esquina de Roca y La Cañada. Ante esta situación, los habitantes del barrio se acercaron a la comisaría de la zona para alertar a las autoridades.

De acuerdo con el medio local Doce TV, la problemática se concentra en el corredor comprendido entre Villa Richardson, el Hospital Misericordia y la Unidad de Contención de Aprehendidos, una zona donde el abandono social se profundizó en los últimos meses.

“Notamos que en los últimos meses la población en situación de calle está creciendo en un contexto de consumo problemático, con el avance de los narcos y la gente que se cae del sistema”, señaló Celayes. El referente vecinal agregó que mantienen contacto con el Ministerio de Seguridad cordobés, aunque aclaró que “más que un problema de seguridad, esto es una cuestión social que requiere una respuesta urgente del Estado”.

Los vecinos del barrio Güemes insisten en la necesidad de abordar el abandono creciente del espacio público y las carencias de asistencia social- “Queremos evitar que esto escale. Necesitamos soluciones”, concluyeron.