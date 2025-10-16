Video: así explotó el experimento en la clase de química de un colegio de Palermo
Si bien la imagen que trascendió no es nítida, se puede detectar el estallido cuando los alumnos realizaban una práctica con alcohol etílico
En las últimas horas, comenzó a circular el video del momento en que explotó un experimento de química que se realizó este miércoles por la mañana en el colegio Guadalupe del barrio de Palermo durante una feria de ciencias y que dejó como saldo cuatro adolescentes heridos e internados.
Si bien la imagen que trascendió no es nítida, se puede detectar una especie de estallido cuando los alumnos realizaban una práctica con alcohol etílico, presuntamente para la recreación del “experimento del volcán”.
Este miércoles a media mañana, cuatro estudiantes de distintos cursos de ese colegio se vieron envueltos en un incidente cuando un experimento químico terminó de manera fallida.
El más afectado, de acuerdo al Ministerio de Salud porteño, fue un alumno de 16 años que sufrió quemaduras en el rostro y el pecho. El adolescente ingresó al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y tuvo que ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde lo intubaron por compromiso de las vías aéreas superiores. Su pronóstico es reservado. Por el hecho, también resultaron heridos otros tres alumnos con heridas similares, pero de menor gravedad.
