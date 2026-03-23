Córdoba: un policía salvó a un niño de tres años de ser atropellado por un tren
El incidente tuvo lugar en la localidad de villa Los Galpones
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LA NACION
Un video tomado desde un tren en la provincia de Córdoba mostró cómo un policía salvó a un niño de tres años que estuvo a solo segundos de ser atropellado.
Según consignó el medio local Cadena 3, el cabo primero Pablo Luna —quien realizaba tareas de vigilancia en un sector crítico de las vías— notó que el chico se acercaba a la zona al mismo tiempo que el ferrocarril.
Tal como muestra el video, logró rescatarlo apenas segundos antes de que fuera embestido por un tren de carga que transportaba piedras.
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