Córdoba: un corredor alcanzó la línea de llegada, festejó cabeceando un cencerro y se abrió la frente

Un corredor llegó a la meta durante una competencia de 16 kilómetros en Córdoba, decidió festejar cabeceando un cencerro y terminó abriéndose la cabeza. El insólito episodio ocurrió el fin de semana en el marco de la Champa Ultra Race, una competencia que se desarrolla en la zona de Traslasierra, en el corazón del Cerro Champaquí, provincia de Córdoba.

La secuencia fue registrada por compañeros de Mauro Martinelli (47), integrante del grupo Elite Running. El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue editado con el famoso relato de Marcelo Araujo de mayo de 1999, cuando Martín Palermo convirtió un gol desde afuera del área ante River por el torneo Clausura.

Tal como muestran las imágenes, el corredor llega exhausto a la línea de llegada, donde se encuentra con un cencerro que los participantes suelen tocar al finalizar la prueba como símbolo de celebración.

Martinelli, sin embargo, decidió realizar un festejo poco habitual: tomó impulso y cabeceó con fuerza la campana, que generalmente está fabricada en hierro, bronce, latón o acero inoxidable.

Córdoba: un maratonista alcanzó la línea de llegada, festejó cabeceando un cencerro y se abrió la cabeza

El impacto le provocó una herida en la cabeza y debió recibir atención médica de inmediato. Primero fue asistido en una de las carpas sanitarias montadas en el predio, donde le colocaron una venda para contener el sangrado. Más tarde, fue trasladado a un centro de salud de Villa Dolores, donde finalmente recibió seis puntos.

En diálogo con 0221, el atleta oriundo de La Plata se refirió primero a la repercusión que tuvo el video en internet. “Es una locura que se haya viralizado tanto esto por un cabezazo. Hubiese estado lindo que sea por un logro deportivo”.

Luego reconstruyó cómo fue el momento exacto del accidente y reconoció que actuó impulsivamente por la emoción de completar la competencia. “Fue la emoción de llegar, cuando empecé a ver gente en la línea de llegada que empezaba a alentar, la gente del grupo que alienta... estaba Rodrigo, que era el presentador, que me chocó la mano y la verdad que vi la campana y no pensé. No pensé, porque si hubiese pensado no lo hubiese hecho. Salté y la cabeceé“, rememoró.

El paso de Elite Running por la Champa Ultra Race en Córdoba

La alegría por haber terminado la carrera duró apenas unos segundos. Cuando advirtió que tenía la frente lastimada, el entusiasmo inicial se transformó rápidamente en preocupación. “Me quería morir porque fue una pelotudez que no medí. No medí nada. Entonces me empecé a preocupar”, reconoció.

Durante la entrevista, Martinelli también destacó la rápida atención que recibió tanto en el lugar de la competencia como en el hospital al que fue derivado posteriormente. Con el correr de las horas, y ya más tranquilo, el episodio pasó del susto a convertirse en motivo de bromas entre sus allegados.

“Después del susto y de los puntos fue pura risa. Desde el domingo nos estamos riendo entre todos de lo que pasó”, concluyó el corredor. Una mirada similar expresó Pablo Spinelli, uno de los cuatro profesores de Elite Running, grupo que viajó con 57 runners a Córdoba para participar de la prueba: “No puedo creer lo que hizo. Se excedió en el festejo”.