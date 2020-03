El tránsito en la autopista Panamerican, desbordado en las primeras horas de la mañana Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Nespolo

La autopista Panamericana , uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires , amaneció hoy con un flujo de tránsito inesperado en el contexto de aislamiento obligatorio y preventivo decretado la semana pasada por la pandemia de coronavirus . Largas filas de automóviles demorados en los retenes dispuestos por las fuerzas de seguridad prolongaron lo que comenzó a verse ayer con cientos de personas que regresaban a la ciudad, muchas de ellas, de pasar el fin de semana largo en otros sitios.

Pero esa imagen no sólo se vio en la Panamericana, sino en otros puntos de control como el puente Pueyrredón , uno de los trece accesos que permanecerán abiertos en el esquema dispuesto por el Gobierno porteño que ayer ordenó el cierre de otros 56 ingresos a la ciudad , o en el peaje de Parque Avellaneda .

Largas colas de hasta seis kilómetros se observaron en la Panamericana en el momento de mayor tránsito por los dos carriles que estaban disponibles para circular por la presencia de los controles de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina . Las demoras tuvieron que ver con la cantidad de vehículos y los controles exhaustivos que realizan los efectivos para determinar si quienes circulan lo hacen con los permisos correspondientes.

Vale recordar que las personas que están exceptuadas de permanecer en aislamiento son aquellas que realizan tareas esenciales como trabajadores de la salud , de la seguridad, de los medios de comunicación y del rubro alimenticio , entre otros. Las imágenes muestran un contraste muy fuerte con lo que pasó a partir del viernes y durante el fin de semana cuando el flujo de vehículos comenzó a caer progresivamente al igual que la circulación de peatones y de pasajeros en el transporte público y la ciudad quedó prácticamente vacía .

Esta situación motivó el enojo del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien no ocultó su malestar por el caos de tránsito vehicular que se registra en los accesos habilitados. "Lo de esta mañana no es positivo. Cuando me pongo a mirar ahora lo que está pasando en el alto tránsito de la General Paz, en los accesos, veo que no va en línea con lo que necesitamos", dijo en diálogo con radio Mitre .

Santilli remarcó que la única manera de que el virus no se propague es el aislamiento. "Si me preguntabas ayer, te decía que estaba satisfecho con el comportamiento de la gente , pero hoy te digo que así, no va ", agregó. El funcionario recordó que los que se fueron a pasar el fin de semana a la costa atlántica o a cualquier otro punto del país deberán permanecer ahí hasta el final de la cuarentena obligatoria , el 31 de marzo.

La ciudad cuenta con 110 accesos para vehículos particulares y transporte público a lo largo de los 24 kilómetros de la General Paz , de los cuales 13 seguirán habilitados para los rodados además de los 26 puentes peatonales en la medida adoptada ayer. En todo estos puntos, si bien se podrá seguir transitando, se mantendrán los controles para verificar si quienes los utilicen están autorizados a permanecer en la vía pública a pesar de la cuarentena.

Los 13 puntos abiertos son accesos de circulación fluida en condiciones normales como los puentes Avellaneda , Pueyrredón , Alsina y La Noria , además de los cruces con las avenidas Eva Perón , Rivadavia , San Martín y Cabildo , y los accesos Norte y Oeste . El resto de los accesos habilitados son la autopista Buenos Aires-La Plata , la avenida Roca y, el empalme de la autopista Dellepiane y General Paz.

A pesar de la situación en varios sitios de la ciudad según datos de Autopistas Urbanas SA (AUSA) en las autopistas porteñas se registró una caída del tránsito del 69% entre las 6 y las 9 de hoy, respecto a la circulación registrada el miércoles pasado.

"La ciudad tiene 110 accesos que comunican con provincia. Lo redujimos para focalizar los recursos en los grandes accesos", explicó el funcionario. "Hoy se tomó como un día hábil normal y vino mucha gente a la ciudad. Necesitamos que se queden en las casas", apuntó. Y resaltó: "Cuesta entender cómo la gente no toma conciencia de la necesidad de aislarse".

El presidente Alberto Fernández se encamina a endurecer los controles de cumplimiento de la cuarentena en zonas urbanas. Las restricciones en estudio apuntan a acotar los horarios de salidas para comprar en negocios de cercanía y también a limitar las excepciones de actividades no alcanzadas por la cuarentena. Ambas opciones comenzaron a discutirse en una reunión de Fernández con intendentes.

