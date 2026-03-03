Avanza la gripe H3N2 en la Argentina: quiénes deben vacunarse y cuántas dosis necesitan según cada caso

El Gobierno adelantó la campaña antigripal 2026 y a través del Ministerio de Salud empezó a enviar a todas las provincias argentinas las vacunas correspondientes. Según la cartera, se trata de una decisión estratégica que tiene como objetivo principal contrarrestar el avance de la variante H3N2. Además, en un informe de LN+, se detalló quiénes deben vacunarse en esta primera etapa.

Alerta por la gripe variante H3N2 K

Vacuna antigripal: quiénes deben vacunarse

Entre los 6 a 24 meses de edad: deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una sola.

deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una sola. Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.

una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo. A partir de los 65 años: una dosis anual, no se requiere indicación médica.

una dosis anual, no se requiere indicación médica. Embarazadas: deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación.

deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación. Puérperas: deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.

deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación. Personal Estratégico: cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales, por ejemplo, fuerzas de seguridad del Estado.

cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales, por ejemplo, fuerzas de seguridad del Estado. Personal de salud: una dosis anual.

Según datos de Salud, esta primera entrega contempla casi 800.000 dosis

El avance de la variante H3N2 K

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que, si bien históricamente esta campaña iniciaba en abril, este anticipo se debe al avance internacional del subclado K de la influenza H3N2, variante que presenta mayor transmisibilidad en el hemisferio norte y Europa.

En total, esta primera entrega contempla casi 800.000 dosis que llegarán durante las próximas horas a las 24 jurisdicciones nacionales, incluida la ciudad de Buenos Aires.

La gripe H3N2 sostiene altos niveles de transmisibilidad en EE.UU. Freepik

La influenza H3N2 es un virus respiratorio que causa gripe. Se transmite fácilmente y puede provocar cuadros leves a graves, especialmente en personas vulnerables. El subclado K -también nombrado en reportes como J.2.4.1- es una variante reciente que se está expandiendo en Argentina.

En nuestro país, el aumento de la circulación de los virus respiratorios ocurre entre abril y julio. En los últimos años, la vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más precoz de su circulación estacional.

Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña 2026 busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario.