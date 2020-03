En Twitter, el mandatario respondió la duda de una madre que le consultó si el Ratón Pérez puede visitar a su hijo. Fuente: Télam

El presidente Alberto Fernández declaró el aislamiento social obligatorio hasta el 31 de marzo y anticipó que habrá sanciones para los que abandonen sus hogares sin justificación. La lista de situaciones excepcionales por las que se puede salir de casa se amplió en las últimas horas a través del decreto 429/2020 y continúa ampliándose a medida que las horas pasan, ya que desde el gobierno admiten que es una medida "dinámica" y que "no tiene precedentes".

Además de las múltiples dudas reales que los usuarios de las redes sociales manifestaron sobre las excepciones del aislamiento, una madre le escribió al Presidente en tono humorístico y le consultó si la medida alcanza al Ratón Pérez. El presidente le respondió que "puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena".

"Querido @alferdez, necesito consultarte si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez", comenzó @littlekb . "A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policía lo detenga", agregó la mujer.

Una hora más tarde, el Presidente respondió: "Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto si. Todos nos quedamos en casa!!!". Luego, el mandatario subrayó los motivos de la medida. "Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquín deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa!!!", escribió junto a un emoji sonriente.