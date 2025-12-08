La familia que cruzó medio país con sarampión tuvo al menos 98 contactos estrechos e investigan otros 54

Hay al menos 98 personas que estuvieron en contacto con la familia rusa que reside en San Javier, Uruguay, y hace tres semanas viajó por la Argentina con síntomas de sarampión durante casi 72 horas en tres ómnibus de larga distancia, a través de ocho jurisdicciones con paradas que incluían ascenso y descenso de pasajeros. Excepto cuatro extranjeros, el resto de esos contactos estrechos que las provincias contactaron son argentinos y viven en siete distritos, lo que describe la magnitud territorial que podría alcanzar un brote de esta enfermedad altamente contagiosa, si así ocurriera, a partir de estos visitantes.

“La ventana que se monitorea para la aparición de casos es al 12 de diciembre”, indicaron desde el área de Epidemiología del Ministerio de Salud ante la consulta de LA NACION sobre la investigación en curso asociada con el trayecto de los cuatro viajeros de esa familia que se trasladó en tres ómnibus desde Bolivia hasta Colón, vía la terminal de Retiro, entre el 14 y el 16 del mes pasado.

El grupo habían viajado a dos localidades bolivianas para asistir al casamiento de un familiar directo de uno de los padres, según pudo conocer este medio de fuentes uruguayas que tuvieron trato con ellos. La alerta inicial a través del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Uruguay mencionó a una familia de cinco personas, con cuatro casos confirmados de sarampión. Finalmente, toda la familia tenía la enfermedad. Serían la madre y el padre, además de cuatro hijos de 21, 13, 14 y 9 años.

En dos escuelas y un liceo al que asisten chicos y adolescentes de Colonia Ofir y San Javier, se estaban dictando clases virtuales para evitar nuevos contagios, lo que podría normalizarse esta semana. Las autoridades sanitarias locales debieron hacer un bloqueo con vacunación alrededor de la colonia rural San Javier ante la negativa de los habitantes de ser inmunizados. También se aisló, con custodia policial en la vivienda, a otra familia del lugar que los habría trasladado en automóvil desde Colón.

En este margen del Río de la Plata, en tanto, hace poco más de diez días el Ministerio de Salud de la Nación pidió al sistema de salud intensificar la vigilancia frente a la consulta de personas con fiebre (38°C o más) y la erupción en la piel característica de la infección. Hasta el viernes pasado, 98 personas integraban la lista de contactos estrechos de los cinco viajeros y se mantiene el rastreo al menos otras 54. Los nombres los habrían proporcionado las empresas de ómnibus de larga distancia que usaron los infectados, aunque desde Salud mencionaron la dificultad que genera la ausencia de un teléfono o una dirección en esos datos recibidos.

“Todos los contactos están siendo buscados por las jurisdicciones y completando esquema de vacunación de ser necesario. Por ahora, no se registra ningún sintomático”, indicó el área de Epidemiología de la cartera nacional. El procedimiento habitual también incluye un seguimiento para la consulta rápida en el caso de aparición de síntomas de sospecha (en este caso, el plazo es hasta el 12 de este mes, como se dijo). Si aparecen síntomas o sospecha, se indican las medidas de aislamiento para el grupo familiar, se hacen pruebas diagnósticas y se rastrean contactos para revisar la vacunación e iniciar el mismo procedimiento de monitoreo.

De acuerdo con lo notificado por los ministerios de Salud provinciales, las 98 personas que pudieron contactar las jurisdicciones son 34 de la provincia de Buenos Aires, 22 de la ciudad de Buenos Aires, 20 de Entre Ríos, 7 de Jujuy, 7 de Santa Fe, 3 de Salta, 1 que informó tener como residencia Tucumán y Santa Cruz, además de cuatro extranjeros que compartieron los viajes.

Alarma

El fin de semana, la cartera nacional emitió una nueva alerta epidemiológica por la confirmación de un caso de sarampión. Se está investigando si tiene relación con los viajeros. Es un menor de 2 años de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. La familia había viajado a Casilda, en Santa Fe, durante el 14 y 15 del mes pasado. Esas fechas coinciden con el traslado del grupo oriundo de Uruguay, que se dividió en dos para viajar desde Bolivia hasta la terminal de Retiro entre el 14 y el 16 de noviembre. El trayecto de uno de los ómnibus incluyó el paso por las terminales de Rafaela y Rosario, al pasar por Santa Fe.

“El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que solo se previene a través de la vacunación. Todos los niños mayores de 5 años deben contar con dos dosis de la vacuna triple viral. Cada familia debe revisar los esquemas de vacunación de sus hijos y consultar en su jurisdicción dónde pueden recibir las dosis correspondientes”, recordaron desde el Ministerio de Salud en diálogo con LA NACION a propósito de la alerta vigente. “Las dosis del calendario nacional fueron adquiridas, distribuidas y garantizadas en todo el país. Cada provincia es responsable de aplicarlas en sus centros de salud y hospitales”, continuaron.

Se investiga si tiene relación con los viajeros uruguayos el caso de un menor de 2 años de Entre Ríos, cuya familia había viajado a Santa Fe en fechas coincidentes Gentileza Dr Juan Carlos Beltramino

Reiteraron la importancia de que la población esté atenta a la aparición de fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. “Ante la sospecha de sarampión se debe consultar inmediatamente al sistema de salud”, dijeron. Esto se suma al pedido desde hace diez días de que “toda persona que haya estado en cualquiera de los recorridos [que hizo la familia de Uruguay], independientemente del asiento donde estuvo sentado o la cantidad de tiempo que haya circulado en cualquiera de los micros” asista con barbijo al centro de salud más próximo si tiene alguno de esos síntomas y mencione que estuvo en contacto con casos confirmados de sarampión.

La interrupción de la transmisión endémica del virus del sarampión en el país se dio en 2000 y, desde entonces, mantiene la certificación como libre de esa enfermedad. Perder ese status pone en riesgo la certificación regional, como ocurrió el mes pasado por los contagios que Canadá no pudo interrumpir antes del año, con más de 5000 casos en un brote activo. México está cursando un escenario similar. En la Argentina, los registros oficiales hablan de que estos años hubo casos y brotes a partir de viajeros.

En estos 25 años, y siempre de acuerdo con los registros epidemiológicos que fueron dejando gestiones más o menos rigurosas con la información, el brote que casi puso al país al borde de perder su certificación duró seis meses y medio, entre la última semana de agosto de 2019 y mediados de marzo de 2020. Se detectaron 179 casos en la ciudad de Buenos Aires y 19 municipios de la provincia de Buenos Aires. En 2022, aparecieron otros dos casos, sin contacto entre sí ni más información sobre el origen del contagio: fueron uno en la ciudad y otro, en el partido bonaerense de Vicente López.

En alza

A partir del año pasado, las notificaciones empezaron a crecer. En enero, fue un bebé de 19 meses, en Salta, sin la vacunación de calendario al día. Al mes siguiente, se notificaron otros dos casos: un chico de 6 años y su hermano de 13 meses de Barcelona, España; tampoco tenían la vacunación recomendada. En octubre, Río Negro empezó a informar una decena de casos relacionadas con tres integrantes de una comunidad de Lamarque que semanas antes, en septiembre, habían viajado a Bolivia. El brote concluyó con 11 casos; ninguno estaba vacunado.

En lo que va de este año, hay 35 casos confirmados por las provincias. La mayoría pertenece a la cadena de contagios que se fue dando desde enero último luego de que una familia de un PH del barrio porteño de Palermo volviera de Rusia, con escalas en otros países. Ninguno estaba vacunado contra sarampión. La cadena se extendió a municipios bonaerenses.

A medida que avanzaba ese brote, apareció otro caso con residencia en la provincia de Buenos Aires que había contraído el virus durante un viaje a Tailandia. Le siguió otro caso en San Luis de una persona que había viajado a Chihuahua, en México. A mediados de mayo, dos viajeros llegaron de Inglaterra con sarampión.

Ahora, tras la alerta por el recorrido en el país de la familia de la comunidad rusa de San Javier, Uruguay, Entre Ríos confirmó el caso del menor de 2 años y se espera que el instituto Malbrán determine a qué genotipo y linaje viral infectó al menor.