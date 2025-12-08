Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 8 de diciembre: las provincias afectas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes 8 de diciembre al menos cinco provincias están bajo alerta naranja por tormentas y otras ocho tienen alerta amarilla por lluvias. Según evaluó el organismo, se tratarían de fenómenos meteorológicos "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

La alerta naranja fue emitida por el SMN el domingo por la tarde a través de su Sistema de Alerta Temprana y rige para las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, el este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe.

En esta región, las tormentas llegan luego de días de extremo calor, donde el termómetro llegó a superar la barrera de los 35°C e incluso colocarse en torno a los 40°C de sensación térmica. El agua provocará un notable descenso de la temperatura, que llegará hasta los 26°C de máxima y 20°C de mínima.

Las alertas que rigen para este lunes 8 de diciembre

No obstante, la alerta advierte que se tratará de lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 mm.. Las tormentas también pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h especialmente en las provincias de Chaco y Formosa.

Por otro lado, la alerta amarilla alcanza a Misiones, el noreste de Córdoba, el oeste de Santiago del Estero, el centro de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y el este de Salta. Con similitudes a las tormentas que también golpearán a varias de las mismas provincias, se espera que la intensidad sea algo menor en estos casos.

Estas áreas serán afectadas por lluvias que pueden llegar a ser fuertes y que pueden pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas de hasta 75 km/h.

El tiempo pronosticado por AMBA para el lunes 8 de diciembre

Por último, el SMN emitió tres alertas amarillas más: una para Mendoza, otra para Neuquén y la última para Santa Cruz. En estos casos, las precipitaciones serán menores en comparación al norte del país, con valores acumulados en torno a los 10 y 20 mm, y ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

El tiempo en el AMBA

Luego de un fin de semana extra caluroso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el lunes de la segunda semana de diciembre tendrá una jornada menos sofocante: 26°C de máxima y 19°C de mínima.

El cielo estará mayormente nublado, con viento del sector este, que fungirá como preludio de las lluvias que se esperan para el marte por la tarde y la noche.

No obstante, cabe señalar que el viento ganará velocidad a medida que se acerca la noche, con ráfagas que pueden alcanzar los 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda circular con precaución.