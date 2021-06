Coronavirus: Ante la suba de casos, Schiaretti anunció que habrá 14 días de restricciones en Córdoba

CÓRDOBA.— Con el 79% de las camas de terapia ocupadas con pacientes Covid (18,9% con asistencia respiratoria) y un promedio de 5000 casos diarios en los últimas jornadas, la provincia de Córdoba resolvió nuevas restricciones que regirán desde el próximo lunes y durante 14 días, entre las que se cuenta la vuelta a las clases virtuales al menos por una semana. Solo durante el fin de semana estará vigente el decreto nacional, que implica una vuelta a fase 1 de la cuarentena.

A una semana de reintegrarse a la actividad pública —estuvo con licencia médica por una cirugía—, el gobernador Juan Schiaretti hizo los anuncios después de una reunión de la Mesa de Acción Sanitaria encabezada por los ministros de Salud, Diego Cardozo, y de Gobierno, Facundo Torres, con intendentes de toda la provincia.

El Gobernador subrayó: “No politizamos nunca ninguna medida, no polemizando con nadie y buscando el mayor consenso posible con la sociedad cordobesa”. Insistió en que el fin de la pandemia llegará cuando tengan vacunados a la mayoría de su gente y, mientras eso no suceda, deben tomarse decisiones en función al nivel de casos y de ocupación de camas críticas.

“Estamos atravesando el pico de la segunda ola en Córdoba y entrando, tal vez, en el momento más crítico de la pandemia en la provincia”, señaló, y sostuvo que el Gobierno sigue las recomendaciones de los científicos que lo asesoran. Repasó que siempre buscaron “cuidar la salud en primer lugar, pero también la economía, el empleo y la producción”.

Desde el próximo lunes, el horario de circulación para no esenciales será de 6 a 20. Los comercios esenciales y no esenciales podrán trabajar hasta las 19 (aún debe especificarse la modalidad); cerrarán los shoppings; la producción industrial estará habilitada hasta las 19; y los bares y los restaurantes estarán abiertos hasta las 19 solo al aire libre.

Los gimnasios, clubes y natatorios no podrán abrir. Los deportes amateurs no estarán permitidos. Sí se podrán hacer caminatas, trote y uso de bicicletas dentro de los límites de cada localidad. El personal de casas de familia va a poder trabajar. Quedarán prohibidas las reuniones sociales y privadas, tanto en lugares cerrados como al aire libre.

La novedad más importante es la prohibición de circulación interdepartamental para frenar las fiestas clandestinas.

Por la decisión de que esta semana que hoy termina hubiera clases presenciales en todos los niveles, menos en el secundario, la administración de Schiaretti fue criticada por el presidente Alberto Fernández y el ministro Nicolás Trotta.

En las últimas semanas, con la llegada de más vacunas desde la Nación, en Córdoba se agilizó significativamente el proceso de inmunización e incluso de extendió el horario de un vacunatorio hasta las 0 horas. Se vienen colocando un promedio de 27.000 dosis diarias. Hasta ayer se habían inoculado 1.125.923 vacunas (245.261 son primeras dosis). El Gobernador también anunció más vacunatorios.

En la ciudad de Córdoba hay unos 40 centros de testeo públicos a los que se suman los privados, y en todos se vienen registrando largas filas de gente para hisoparse desde la madrugada. Desde el inicio de la pandemia, la tasa de personas estudiadas con PCR por cada millón de habitantes es de 323.444. Hasta el momento la provincia suma 4023 muertes por Covid.

Reclamos opositores

La legisladora del MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, junto con Gastón Vacchiani, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Salud y a Lucrecia Cocha, delegada de la UEPC (gremio docente) denunciaron penalmente a Schiaretti y a Cardozo por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“La situación de la provincia es dramática, el aumento incesante de los casos y las muertes evidencian que el colapso ya llegó, aunque se nieguen a asumirlo. En ese contexto, la política del Gobierno se torna criminal. En su afán de conseguir votos, Schiaretti está arriesgando la vida del conjunto de la población”, dijo la legisladora.

Por su lado, el diputado nacional Mario Negri (UCR-Juntos por el Cambio) pidió “un mayor apoyo” a los contribuyentes cordobeses. “Debe implementarse una condonación de deudas por impuestos y tarifas y dar fuerte apoyo crediticio del Banco de Córdoba”, señaló.

La Provincia ha otorgado líneas de crédito especiales para las actividades más golpeadas, plan de pago especial para la tarifa de luz y exención del pago mínimo del Impuesto de Ingresos Brutos para todo el año.

Según datos oficiales, desde el arranque de la pandemia se destinaron $3200 millones al acompañamiento de los más afectados. Hoy Schiaretti ratificó que los sectores alcanzados por las nuevas restricciones, recibirán “apoyo” de la Provincia, por lo que sumó otros $600 millones a lo ya entregado.