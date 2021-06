Coronavirus: Cuáles son los distritos del Gran Buenos Aires qué más y menos vacunaron hasta el momento

Vicente López tiene el 33% de su población vacunada; La Matanza, el 12%. General Las Heras, el 29%; Presidente Perón, el 14%. La disparidad de vacunación entre los municipios del Gran Buenos Aires es un fenómeno que se evidencia desde el inicio de la campaña de vacunación, y hoy, cuatro meses después, sigue vigente, aunque con algunas mejoras.

De los 40 partidos que componen el área, hasta el lunes pasado, los que tenían la menor proporción de su población vacunada eran La Matanza (12%), Presidente Perón (14%), Florencio Varela (15%) y José C. Paz (15%). Les seguían Tigre, Moreno, Merlo y Zárate, con el 16%.

En el extremo opuesto, los que más habían avanzado eran Vicente López (33%), General Las Heras (29%), Morón (29%) y Avellaneda (29%). Si se observan los datos de la segunda dosis, el orden varía, pero mantiene los mismos rasgos generales.

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la población objetivo del Plan de Vacunación de la Provincia de Buenos Aires no son todas las personas que residen en cada municipio, sino solo los mayores de 18, pero este número no está disponible en las bases de datos públicas.

Según fuentes de la cartera sanitaria bonaerense, las disparidades en la aplicación de las dosis contra el coronavirus entre municipios están relacionadas con la cantidad de personas empadronadas en cada jurisdicción. A diferencia del Gobierno nacional, el bonaerense no distribuye las vacunas según la cantidad de habitantes por partido, sino que lo hace según la cantidad de inscriptos en las categorías prioritarias de vacunación, método que considera más acertado. Sin embargo, las bases de datos sobre la cantidad de inscriptos en cada municipio y la cantidad de dosis distribuidas no son de acceso público, por lo que no fueron concedidas a LA NACION.

Al analizar la vacunación de algunos municipios en detalle, se puede evidenciar que hay otras razones, además de la cantidad de inscriptos, detrás de las disparidades en la vacunación entre municipios, relacionados con retrasos en la aplicación de las dosis.

El caso más llamativo es el de La Matanza, que además de ser el partido con menor tasa de inoculación con primera (12%) y segunda dosis (3%) de todo el GBA, es el más poblado ―2.327.874 habitantes— y el que mayor cantidad de contagios y muertes por coronavirus registra.

“Sigue habiendo muchísimos inscriptos por día y es difícil llevarle el ritmo a ese incremento”, afirman fuentes del municipio. De todas formas, aclaran, la campaña de vacunación depende del Gobierno provincial, no del municipal. “Todo está controlado por la provincia. El municipio participa, ayuda con la logística, pero no tenemos un control importante”, agregan.

Según fuentes del municipio, se ha vacunado a más del 99% de los mayores de 60 años y ya se ha comenzado con la inoculación de personas con enfermedades de riesgo y personal estratégico. En total, afirman, el 55% de los inscriptos de La Matanza ya está vacunado.

Nuevas dosis

Este número puede considerarse bajo si se tiene en cuenta que existen municipios donde ya se ha vacunado a casi el total de los anotados y que se encuentran a la espera de la llegada de nuevas dosis para poder avanzar con la aplicación de segundas dosis. Este es el caso de General Las Heras.

A más de dos horas de La Matanza, este municipio de 17.639 habitantes tenía hasta el lunes pasado al 28% de su población vacunada con la primera dosis y al 12% con la segunda. Hebe Ledesma, secretaria de Salud del municipio, atribuye el alto nivel de avance a dos factores: la logística y la alta cantidad de inscriptos.

“Al ser un partido chico, es mucho más fácil organizar la vacunación”, agrega. Según detalla, en el partido se ha vacunado en los últimos meses al 100% del personal de salud, al 92% de los grupos de riesgo, al 90% de los docentes y al 70% del personal de seguridad.

Actualmente, el equipo de salud de General Las Heras se encuentra a la espera de una nueva distribución de segundas dosis para poder avanzar en la vacunación completa de su población prioritaria. En el caso de la Sputnik V, aclara, los componentes de la primera y la segunda vacuna son distintos.

Más allá de los datos generales de vacunación por municipio, también se evidencian grandes diferencias en las coberturas de los grupos prioritarios. Vicente López, por ejemplo, es el que mayor tasa poblacional ha vacunado con la primera dosis (33%) y, sin embargo, esta semana fuentes de la intendencia afirmaron que todavía falta vacunar a un 25% de los mayores de 60. Ello tiene relación, según los voceros, con el envejecimiento poblacional que caracteriza al municipio. Del total de sus residentes, el 23% es mayor de 60, informan desde el municipio, que cuenta con 267.257 habitantes.

Pese a sus avances con la primera dosis, Vicente López no se destaca entre los municipios con mayor inoculación con la segunda. Hasta el lunes pasado, la provincia había completado la vacunación de no más del 7% de la población de este partido

Al observar los datos de la aplicación de la segunda dosis, también se pueden notar grandes diferencias. La población vacunada es del 3% en los más atrasados, como San Miguel, José C Paz, Merlo y La Matanza, y no supera el 13% y 12% en los municipios más avanzados, como Marcos Paz, Exaltación de la Cruz, Brandsen y General Las Heras.

En la primera etapa de la vacunación en la provincia, que el Gobierno bonaerense dio casi por terminada el 8 de mayo, se priorizó a tres grupos: personal de salud, mayores de 70 años y personas de entre 60 y 69 con comorbilidades. Ese mismo día, empezó la segunda etapa, comprendida por embarazadas y personas de entre 40 y 59 con enfermedades de base y mayores de 60.