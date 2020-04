El médico aseguró, a través de un audio que envió por WhatsApp, que nunca tuvo fiebre ni ningún síntoma referido al coronavirus Fuente: LA NACION

CÓRDOBA.- Veintiún residentes y seis empleados fueron contagiados de Covid 19 en la residencia de adultos mayores Santa Lucía, y en un centro de salud privado que atiende al Pami en Saldán. En ambos lugares trabaja un médico que ayer se conoció que dio positivo de coronavirus.

Los hisopados se hicieron ayer. Se les avisó a los parientes de los internos y se realizó un control masivo. Se esperan más pruebas. Cinco de los internos están en un hospital privado de la capital provincial.

El intendente de Saldán, Cayetano Canto, fue quien confirmó el contagio y adelantó que se espera el resultado de otros 150 análisis de personas que estuvieron en contacto con el médico y con otros ahora confirmados positivos.

"Cinco abuelos están internados en el Hospital Italiano de Córdoba. Y los que están en el geriátrico están bien. La evolución es buena. No tienen síntomas. Todos están aislados", dijo Canto y señaló que los empleados que no tienen síntomas fueron trasladados a su casa para que hagan la cuarentena obligatoria. Hay una empleada internada en otro hospital cordobés.

En la ciudad se ordenó la obligatoriedad del uso del barbijo o tapabocas en la vía pública y la restricción del tránsito en los accesos a la localidad, entre otras medidas. El médico que dio positivo vive en Mendiolaza y desarrolla su actividad en varias localidades de la zona.

El médico aseguró, a través de un audio que envió por WhatsApp, que nunca tuvo fiebre ni ningún síntoma referido al coronavirus: "Ayer me informaron que me dio positivo el hisopado. Trabajé hasta ayer sin síntomas. Soy un paciente asmático. En esta época del año suelo tener tos. No tuve fiebre. Y por prevención fui al hospital de Unquillo. Tuve que convencer al colega para que me hiciera el hisopado. No tuve ningún síntoma. Se dijeron muchas cosas y estoy muy preocupado".

Ayer, al conocerse el caso, la Asociación de Médicos de la República Argentina seccional Córdoba emitió un comunicado repudiando el trato del intendente Canto y del director de Salud Pública, Diego Sassi, hacia el médico, cuya identidad nunca trascendió.

Evangelina, nieta de una mujer internada que dio negativo en el análisis, contó a LA NACION que los positivos que quedaron en el geriátrico están alojados en otra ala, separados del resto. Esta mañana, desde el establecimiento les notificaron la situación. Desde el 20 de marzo las familias no ven a los internos.

En tanto, desde ayer en Córdoba, el Gobierno provincial declaró el aislamiento por 15 días de las localidades de Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado, tras confirmarse el diagnóstico de coronavirus a cinco familiares un hombre internado en el Sanatorio de Alta Gracia.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Ledesma, anunció que se suspendía el tránsito vehicular entre el peaje de la Ruta 5 hasta Villa del Prado inclusive y todas las vías de acceso a las mismas.

"Se realizará una investigación epidemiológica a fin de determinar el caso cero. Se restringe en su totalidad la circulación de los vecinos de esa localidad hasta que podamos hacer al 100% de los vecinos las pruebas correspondientes", indicó.

"No podrá entrar ni salir nadie, y aquellas personas que por alguna condición entren a estas localidades, tendrán que permanecer en cuarentena 14 días", añadió.

Por otra parte, el funcionario aseguró que la Provincia garantizará el abastecimiento en esas localidades.