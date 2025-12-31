Año Nuevo en Punta del Este: fiestas para 6000 personas, shows de drones y una temporada de celebraciones que marca otro récord

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).- Cuando se les pregunta a los turistas europeos y estadounidenses que pasean por las calles de La Barra y Manantiales por qué eligen pasar fin de año en este destino, teniendo tanta oferta de playas, incluso paradisíacas, cerca de sus casas, hay una respuesta que se vuelve constante: las fiestas. Desde hace ya varias décadas que Punta del Este, además de ser un ecosistema de playas e infraestructura de alto nivel, es un epicentro de celebraciones multitudinarias, con presencia de DJs internacionales y grandes escenarios que se montan en medio del bosque o incluso sobre la arena.

Este fenómeno, que ya era llamativo a nivel regional, sigue en aumento: los DJs son cada vez más y las fiestas también. De hecho, mientras que el verano pasado los eventos multitudinarios para enero y las últimas semanas de diciembre llegaron a ser récord -70-, este marcará otro hito: entre la semana que pasó y el mes próximo, sumarán un total de 78 fiestas.

La mayoría de las fiestas se concentra entre el puente de La Barra y la ruta hacia José Ignacio Gentileza Open Park

La noche de Año Nuevo, que es donde hay mayor concentración de eventos, no será la excepción: Punta del Este despedirá 2025 con 12 fiestas multitudinarias. La temporada pasada, que había marcado el récord, hubo 11. De las 12 de esta noche, detallan fuentes de la Dirección de Higiene del municipio de Maldonado, a cargo de las habilitaciones, unas seis serán masivas, es decir, de más de 6000 personas. La mayoría se concentra entre el puente de La Barra y la ruta hacia José Ignacio.

Las celebraciones organizadas por la productora argentina Brothers son: Pixel, Sensation y El Templo. Cada una de ellas apunta a un rango etario diferente, desde los 18 a los 35 años. También hay otras que ya se han vuelto clásicas entre el público joven esteño y que este año vuelven con propuestas renovadas: La Finca, en Pavilion VIK; Collage NYE, en Aguaverse Wine Lodge; Aura, en Roll and Rock Beach House, y la Revellion, en Casablanca Beach House.

Las entradas generales rondan entre los US$110 y los US$200. Entre las cenas de Año Nuevo que ofrecen los hoteles y beach clubs hay más variedad: el menú varía según el lugar entre los US$100 y los US$800.

Suspensiones

Si durante gran parte del año los agentes de tránsito esteños acostumbran a controlar una circulación nocturna mínima, en Año Nuevo los miles de autos y peatones que circularán después de la medianoche los obligarán a tener todos los ojos en alerta, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las fiestas multitudinarias tendrán lugar en chacras y terrenos alejados, a los que se accede por largos tramos de ruta. Al operativo especial de control de alcoholemia y de estupefacientes que se realiza cada año durante estas fechas, se suman este año las fotomultas para autos con patentes extranjeras, que comenzaron a aplicarse en 2024: las multas por exceso de velocidad en las rutas de Uruguay equivalen actualmente a US$440, y las de alcoholemia y estupefacientes rondan los US$700.

Las entradas generales a estas fiestas de fin de año rondan entre los US$110 y los US$200 Gentileza

La intendencia también decidió, ante disturbios generados en años anteriores, prohibir las fiestas masivas a cielo abierto en determinadas zonas. Las dos fechas en las que iba a actuar el reconocido DJ argentino Hernán Cattaneo, el 28 y el 29 pasados, no fueron habilitadas, pese a que habían sido publicitadas meses antes.

“Eran eventos al aire libre tipo sunset, con grandes estructuras, a los que en años anteriores asistieron entre 3000 y 4000 personas, creando un problema de tránsito y de gente justo en la entrada de José Ignacio. Este año se decidió preservar José Ignacio”, afirma Jorge Piriz, director de Higiene de Maldonado.

Adiós a los fuegos artificiales

Si hay algo que marca el fin de una era y el comienzo de otra en la noche de Punta del Este, es el cambio que decidió aplicar este año la intendencia: no hará su clásica Gala de Luces, un espectáculo de fuegos artificiales que solía organizar en distintos puntos de la costa. Lo reemplazará un show de drones, cuyos ensayos pudieron verse durante las últimas noches en el cielo de La Punta, y que se verá a gran escala hoy a la medianoche, con un espectáculo de 500 dispositivos volando en simultáneo.

El show estará a cargo de la empresa internacional de espectáculos con drones Lumasky Drone Show, con sede en Dubái, que ya ha acompañado eventos como el Lollapalooza.

La directora de Políticas Inclusivas del municipio de Maldonado, Eliana González, afirmó días antes del comienzo de la temporada que “la administración de Miguel Abella está dando una señal muy importante de empatía y sensibilización sobre el perjuicio que les ocasiona a los niños y personas con trastorno del espectro autista (TEA), como también a los animales”.

Cenas de Fin de Año

A las fiestas multitudinarias se suman también decenas de cenas de fin de año organizadas por distintos hoteles y beach clubs, como los clásicos I´marangatú y Tío Tom. Muchas apuntan a un público familiar o de parejas y terminan la noche con una fiesta para sus comensales. Las más exclusivas son las organizadas por los hoteles Vik, Enjoy y Fasano, con un promedio de 300 personas, menús elaborados por chefs de renombre y propuestas de lo más variadas.

En el caso de Enjoy, no organizará una fiesta, sino cinco. Más allá de su clásica cena de fin de año para clientes, una celebración cerrada al público general, de más de 1000 invitados, el Hotel-Casino organiza otras cuatro cenas de fin de año en sus restaurantes Las Brisas, el parador OVO Beach-Osaka, St.Tropez y Provence. Los menús varían de acuerdo al local y los precios también, entre los US$275 y los US$550.