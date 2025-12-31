Cortes de luz en el AMBA: los videos e imágenes del apagón que afectó a miles de usuarios en la Ciudad y el conurbano

Las imágenes que comenzaron a circular durante la madrugada mostraron calles de la ciudad de Buenos Aires apenas iluminadas por el paso de los autos, sectores completamente a oscuras alrededor del Obelisco y al Congreso como uno de los pocos edificios visibles en medio del apagón que afecta a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la noche del martes. El corte de suministro eléctrico se inició pasadas las 23 y, en las primeras horas de este miércoles, alcanzó a decenas de miles de usuarios.

Según informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en el pico inicial del evento -cerca de las 23- se contabilizaron 38.682 usuarios sin luz. Luego, el sitio web dejó de funcionar hasta las 4, cuando notificó más de 250.000 puntos sin suministro eléctrico. Minutos después, descendió a 120.000.

Los registros oficiales y los reportes de las distribuidoras coincidieron en que la mayor parte de los inconvenientes se originó en interrupciones no programadas del servicio de media tensión, con impacto simultáneo en barrios porteños y en el sur del conurbano bonaerense.

Vecinos suben a redes sociales imágenes del impacto del apagón

Las imágenes difundidas en redes sociales reflejaron el alcance del apagón. En varios videos se observaron avenidas sin alumbrado público, con la circulación vehicular como única fuente de luz. En otros registros, el Obelisco apareció rodeado de oscuridad, mientras que en la zona del Congreso Nacional el edificio permaneció iluminado en contraste con su entorno inmediato, completamente apagado.

El Obelisco con toda la ciudad a oscuras a su alrededor

Entre los puntos más afectados se ubicó el barrio porteño de Almagro, donde se registraron 6118 usuarios sin suministro por una falla en la red de media tensión. También se reportaron cortes significativos en Avellaneda, con 3926 usuarios damnificados; Parque Patricios, con 1912; Constitución, con 608; Flores, con 572; y Parque Avellaneda, con 467, de acuerdo con el detalle difundido por Edesur.

El apagón impactó en zonas del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires

En el sur del conurbano bonaerense, el corte de mayor magnitud se produjo en Alejandro Korn, partido de San Vicente, donde 6330 usuarios permanecían sin suministro, con una normalización estimada para las primeras horas del miércoles. Ingeniero Allan, en Florencio Varela, registró 3143 usuarios afectados, mientras que en El Pato, partido de Berazategui, el número ascendió a 2516.

Amplias zonas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se encuentran afectadas por cortes de luz

En paralelo, Edenor informó 2303 usuarios sin servicio dentro de su área de concesión. En este caso, los cortes se presentaron de manera más dispersa y estuvieron mayormente asociados a interrupciones de baja tensión. Los principales focos se localizaron en barrios porteños como Villa Ortúzar, Palermo y Agronomía, y en partidos del conurbano norte y oeste como Escobar, Ituzaingó, La Matanza, Merlo y San Isidro.

Muchas calles de Buenos Aires solo cuentan con la iluminación de los vehículos que circulan

Dentro de la red de Edenor, el evento más relevante correspondió a una interrupción programada por tareas de mantenimiento en Merlo, que afectó a 373 usuarios y tenía prevista su normalización cerca de la una de la madrugada. También se registró un corte de media tensión en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, con 306 usuarios afectados, además de otros episodios menores en Escobar, Villa Ortúzar, Ituzaingó y Villa Madero.

Amplias zonas del AMBA fueron afectadas por cortes de luz de la noche de este martes

Minutos antes de las 2, Edesur comunicó a través de la red social X la detección de una falla en la subestación Bosques, que impactó sobre distintas subestaciones de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. La empresa informó que sus equipos técnicos trabajaban en la zona y que el restablecimiento del suministro se realizaría de manera gradual.

Luego, cerca de las 4, la empresa acotó: “Edesur informa que más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro. Nuestros equipos técnicos siguen trabajando para normalizar la totalidad del servicio. El suministro se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas".