Qué es el sarpullido por calor y cómo es el tratamiento

Con la llegada del verano y los días de calor intenso, no es raro que aparezcan en la piel pequeñas protuberancias rojas que pican o generan ardor. Suelen localizarse en el cuello, los hombros, el pecho o en zonas donde la piel se pliega. En la mayoría de los casos, se trata de sarpullido por calor, una afección frecuente que aparece cuando las altas temperaturas y la humedad ponen a prueba el sistema de regulación natural del cuerpo. Aunque suele ser molesto, en general no reviste gravedad.

El llamado “sarpullido por calor” no es, en rigor, un término médico formal. En la práctica clínica se lo conoce como miliaria, una reacción cutánea que aparece cuando las glándulas sudoríparas y sus conductos se obstruyen como consecuencia del calor excesivo y la humedad ambiental. Cuando el sudor no puede salir con normalidad a la superficie de la piel, queda atrapado y da lugar a pequeñas lesiones visibles, que pueden presentarse como granitos, ampollas o zonas enrojecidas.

El sarpullido por calor aparece cuando el sudor queda atrapado bajo la piel y no logra evaporarse correctamente Shutterstock - Shutterstock

Este tipo de erupción, también conocida como sarpullido por sudor o “calor espinoso”, suele provocar picazón, sensación de ardor o incomodidad, especialmente en ambientes calurosos o luego de la actividad física.

“El calor puede generar distintas manifestaciones en la piel. Una de las más frecuentes es el eritema por calor, que se manifiesta con enrojecimiento como consecuencia de la vasodilatación, un mecanismo del cuerpo para intentar eliminar el exceso de temperatura a través de la sudoración y la evaporación. En las zonas donde se acumula más humedad, también pueden aparecer sarpullidos o erupciones por calor, y en pliegues como la ingle o las axilas aumenta el riesgo de proliferación de hongos e inflamación”, explicó Ramiro Heredia, médico clínico del Hospital de Clínicas.

Los distintos tipos de miliaria

La miliaria puede presentarse de diferentes formas, según la profundidad en la que se produce la obstrucción de los conductos sudoríparos.

La miliaria cristalina es la forma más leve. Se observa con mayor frecuencia en recién nacidos y aparece cuando la obstrucción se produce en la capa más superficial de la piel. Se manifiesta como pequeñas vesículas transparentes, similares a gotitas de sudor atrapadas bajo una piel levemente levantada. No suele picar, no genera inflamación y muchas veces ni siquiera presenta enrojecimiento.

La miliaria rubra es la variante más común y puede afectar tanto a bebés como a adultos, especialmente a quienes viven en regiones cálidas y húmedas. Se caracteriza por lesiones rojizas, pruriginosas y más inflamadas. En este caso, el sudor queda atrapado en una capa un poco más profunda de la piel, lo que explica la mayor intensidad de los síntomas.

La miliaria profunda es la forma menos frecuente. Ocurre cuando la obstrucción se produce en la dermis, la capa más profunda de la piel. Aunque suele generar menos picazón que la miliaria rubra, las lesiones tienden a ser más firmes, dolorosas y de mayor tamaño.

¿Quiénes son más propensos?

Según Heredia, el sarpullido por calor puede afectar a cualquier persona, pero los recién nacidos presentan mayor riesgo. Sus conductos sudoríparos todavía no están completamente desarrollados, lo que facilita la obstrucción, y además tienen más pliegues cutáneos. Abrigarlos en exceso durante días calurosos aumenta aún más la probabilidad de que aparezca esta afección.

Las altas temperaturas alteran los mecanismos normales de regulación del cuerpo y pueden generar distintas manifestaciones cutáneas goffkein.pro - Shutterstock

En los adultos, el uso de ropa ajustada, la actividad física intensa, la exposición prolongada al calor y la humedad, así como el uso de cremas espesas o poco transpirables, pueden favorecer su aparición.

En general, el sarpullido se localiza en zonas donde la piel roza consigo misma, como axilas, ingle, cuello, abdomen, debajo de los senos y espalda. En bebés, es habitual verlo en el cuello, los hombros y el pecho.

Cómo diferenciarlo de otras afecciones

El sarpullido por calor puede confundirse con otras enfermedades de la piel. Una de las más frecuentes es el eczema, una afección inflamatoria crónica que puede empeorar en verano, especialmente con el calor y la humedad. Ambas condiciones pueden provocar enrojecimiento y picazón, y aparecer en zonas similares del cuerpo.

Sin embargo, el eczema suele presentar placas más secas, escamosas e irregulares, con bordes poco definidos. En cambio, el sarpullido por calor tiende a manifestarse como lesiones más puntiformes o pequeñas ampollas, con un patrón distinto al tacto y a la vista.

Mantener la piel fresca, seca y bien ventilada ayuda a prevenir irritaciones durante los días de calor intenso iStock

Otra condición que suele generar confusión es la erupción lumínica polimorfa, una reacción de la piel a la exposición solar intensa, especialmente después de períodos prolongados sin sol, como ocurre al inicio del verano o durante vacaciones. En este caso, las lesiones aparecen principalmente en áreas expuestas al sol y no están relacionadas con la temperatura corporal ni con la sudoración, sino con la radiación solar.

Tratamiento y prevención

Ante la aparición de sarpullido por calor, la primera medida es sencilla: bajar la temperatura corporal. Alejarse del calor, buscar ambientes frescos, ponerse a la sombra y evitar las horas de mayor temperatura suele ser suficiente para que la piel empiece a mejorar.

También se recomienda usar ropa suelta, liviana y transpirable, evitar prendas ajustadas y suspender el uso de cremas espesas que puedan obstruir los poros. Las duchas con agua fresca o las compresas frías pueden aliviar el ardor y la picazón. En algunos casos, productos de venta libre como la loción de calamina ayudan a calmar los síntomas.

Si la picazón es intensa o las lesiones no mejoran, puede ser necesario consultar con un médico, ya que en algunos casos se indican cremas con corticoides de uso tópico. Aunque poco frecuente, existe el riesgo de infección si las ampollas se rompen y la piel no se mantiene limpia.