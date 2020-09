Cuatro médicos iban a viajar desde Buenos Aires para capacitar a profesionales de la salud en Villa La Angostura, pero el gobierno de la provincia de Neuquén dispuso que, al llegar, debían hacer un aislamiento de 14 días

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Las restricciones vigentes en cada distrito por la pandemia de coronavirus abrieron una nueva polémica en Villa La Angostura, a unos 90 kilómetros de esta ciudad, ante el rechazo de la provincia de Neuquén a la llegada de cuatro médicos terapistas provenientes de Buenos Aires para una capacitación específica en tratamientos de Covid-19 destinada a profesionales de salud local. Si bien estaba confirmado hasta el avión privado que haría el traslado este fin de semana, desde el área sanitaria provincial informaron que de arribar deberían cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo y obligatorio.

El Ministerio de Salud de Neuquén aclaró en un comunicado que el objetivo es "prevenir la propagación del virus, más aún en las localidades que a la actualidad no tienen transmisión comunitaria". Villa La Angostura tiene actualmente 32 casos confirmados y más de 700 personas aisladas, luego de que hace poco más de una semana se detectó el primer caso y la ciudad decidió volver a Fase 1.

En el comunicado se indicó que "el personal de salud es capacitado de manera permanente" y que los pacientes de alta complejidad se atienden en Neuquén capital, Zapala y San Martín de los Andes donde están las terapias. "Venían terapistas, pero Villa La Angostura no tiene terapia, los casos complejos son atendido en otros destinos", dijo a LA NACIÓN una fuente del gobierno provincial. Desde el inicio de la pandemia, Neuquén triplicó sus camas, pero desde hace unas semanas la ocupación está cerca del 95%.

Pablo Javes, el médico clínico que trabaja en el sector privado y fue uno de los impulsores de esta iniciativa para traer profesionales especializados desde Buenos Aires, dijo en diálogo con LA NACIÓN que la idea surgió cuando apareció el primer caso positivo en Villa La Angostura hace poco más de una semana y se empezó a plantear la posibilidad de tener una terapia en el hospital local por temor a que, ante la necesidad de un traslado, no hubiera espacio en otros destinos. Específicamente, la propuesta busca crear una "unidad respiratoria Covid de complejidad intermedia" con al menos 15 profesionales divididos en equipos.

"Lo que hice fue convocar a gente de mi confianza, comentarles la situación y ver qué se podía hacer para dar asesoramiento, nos ofrecieron venir a capacitarnos, a los médicos que trabajamos en el ámbito privado y en el público, y nos pusimos en campaña para armar todo", detalló Javes. El equipo de profesionales de Buenos Aires ya realizó esta misma capacitación en otros destinos, como Jujuy, y vienen desde el inicio de la pandemia trabajando en el tema específico de Covid-19.

Según la Provincia esa propuesta de capacitación "no fue coordinada en ningún momento con la cartera sanitaria provincial ni nacional". Y destacó que el protocolo sanitario aplicado en Neuquén "indica claramente que las personas que ingresen a localidades sin transmisión comunitaria, desde áreas con transmisión comunitaria deberán realizar aislamiento social, preventivo y obligatorio durante 14 días".

Ante la negativa provincial, el propio intendente dio aval público a la capacitación y los vecinos realizaron no solo una presentación ante el Concejo Deliberante, sino también una movilización por las calles céntricas para reclamar por el arribo de los especialistas. "Habíamos conseguido desde los 12.000 dólares que costaba el avión privado gracias a un vecino de la localidad, hasta la comida, el alojamiento, el permiso de la ANAC, la fiscalía y la policía, cuando recibo un mensaje informal desde el hospital local que me avisa que no podíamos hacerlo", agregó Javes.

La capacitación estaba prevista durante tres días, del viernes al domingo, e incluía entre otras actividades una visita al hospital donde verían los respiradores con los que se cuentan y analizarían su operatoria. "No es lo mismo hacerlo online, claramente para una terapia no estamos preparados, pero tenemos dos respiradores y además nos iban a capacitar en todo lo referente al uso de cascos Covid, queríamos practicar y armar varios equipos con alrededor de 15 personas para tener back up por si los profesionales abocados a las tareas inicialmente se tienen que aislar", precisó Javes.

LA NACIÓN intentó comunicarse con el intendente Fabio Stefani para consultarlo por lo ocurrido y sobre cómo seguirá el tema, pero no hubo respuesta. Por su parte, Javes aseguró que volverán a intentar que la capacitación pueda llevarse a cabo de manera presencial.

Si bien a partir de hoy el Comité de Crisis de Villa La Angostura volvió a habilitar algunas actividades en la ciudad, continúan prohibidas todas las reuniones sociales, los entrenamientos deportivos grupales, los gimnasios, peluquerías, atención en salones gastronómicos y el turismo de microrregión que se había implementado previa aparición de estos casos positivos.

