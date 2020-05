Alejandro Broitman defiende a una pareja que se casó ayer pese al aislamiento impuesto por el brote de coronavirus Crédito: agenciaajn.com

Luego de la polémica desatada por los tres casamientos de la comunidad judía que se realizaron días atrás y que violaron el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, el abogado Alejandro Broitman, que defiende a una de las parejas, aseguró que sus clientes tomaron la decisión de contraer matrimonio pese a las restricciones porque se rigen más por las leyes de su religión que por las políticas nacionales.

"Para un sector ortodoxo, cierto sector ortodoxo, la ley de Dios está por encima de la de los hombres", aseguró el defensor en diálogo con A24 y además explicó que sus clientes, que se casaron ayer, son ortodoxos ultrarradicalizados.

Broitman contó además que en la ceremonia estuvieron presentes la pareja que se casaba, los padres de ambos, el rabino y el dueño del edificio del barrio de Almagro, que fue quien abrió la puerta a la Policía, que llegó tras terminar el acto. Asimismo, indicó que fueron arrestados y que fueron liberados durante la madrugada.

"Mis defendidos no invitaron a cien personas", se excusó y agregó: "Si filmaron y pusieron algunas delicatessen como para hacer mínimamente un festejo con la familia con algo, con un brindis aunque mal no sea". Broitman también contó que los recién casados tenían fecha para su boda en marzo y que desde entonces lo pospusieron, hasta ayer.

"No está justificado bajo ningún concepto. Pero yo creo que el amor fue más fuerte, como dice la canción. Es verdad, tenemos derecho a una sociedad con sanidad, la cuarentena no se debe romper, no soy de aquellos que opinan 'basta de cuarentena'. Yo soy persona de riesgo", afirmó el abogado, que debe defenderlos por haber incumplido el decreto presidencial.

"Estos chicos pensaron que no rompían la cuarentena. No por romanticismo, pensaron que era tan privado que no infligía la ley", agregó y descartó comparar el caso con la fiesta días atrás con 150 invitados, también de la comunidad judía. "Para mí es una locura, no considero que haya sido lógico o coherente. Esos quizá sí son culpables, sí hay un tipo de responsabilidad". Sin embargo, de nuevo en línea con las creencias de este sector de la religión, destacó: "Es muy complejo el concepto religioso de este grupo. Tratan de adaptarse a la ley del hombre en la medida en que pueden entender. Tienen costumbres y leyes muy arraigadas. En este caso el amor fue más fuerte".

Por su parte, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, se refirió al caso, confirmó que por ahora son solo tres las fiestas que se investigan, que pese a las versiones que indican que hay más ellos no tienen conocimiento y aseguró que de todos los invitados del casamiento con más de cien personas, al menos diez tendrían síntomas de Covid-19.

Reacción de la AMIA

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) emitió un comunicado en el que repudia "la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio" que rige y advirtió que "no avala ninguna ceremonia religiosa desde que se inició la pandemia".

Asimismo advirtió que "las violaciones a la cuarentena no se condicen con la actitud de total responsabilidad que la mayoría de la comunidad judía organizada está implementando desde el inicio de la pandemia" y que "proteger la vida propia y la de nuestros prójimos es un mandato que no puede ser desobedecido ni ignorado", según lo publicado por la agencia Télam .

Ayer la Comisaría Vecinal 3a informó que tomó "conocimiento a través de videos que circulan en la web que personas de la comunidad judía ortodoxa, realizarían reuniones (casamientos) no autorizadas y en contra del decreto".