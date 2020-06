Coronavirus en la Argentina: ¿cómo son los protocolos para los centros de esquí?

En el cerro Catedral, ya trabajan en los protocolos para evitar los contagios de coronavirus, mientras esperan la autorización para abrir la temporada Crédito: Marcelo Martínez

Lorena Direnzo 10 de junio de 2020 • 17:32

Con la mirada puesta en la experiencia de los centros de esquí de Italia y Suiza, los principales complejos invernales de la Argentina ya tienen delineados sus protocolos con la expectativa de recibir turistas en las vacaciones de invierno. El foco de no está en los grandes centros urbanos del país que más casos del nuevo coronavirus concentran, menos aún en el mercado clásico de invierno como Brasil, sino en las provincias más cercanas a la Patagonia con menos contagios. Todo un abanico de medidas preventivas en torno a los servicios de los cerros Catedral (en Bariloche), Bayo (Villa La Angostura) y Chapelco (San Martín de los Andes) apuntan a evitar riesgos de contagio del virus.

Néstor López Dávalos, presidente de la Asociación Empresarial del Cerro Catedral, aclaró que se trata de "varios protocolos" que fueron consultados con un reconocido infectólogo de la ciudad. "El cerro es como un pequeño pueblito que abarca desde la gastronomía, el transporte, las escuelas de esquí, los rentals. Hay protocolos comunes a otras actividades diarias y otros especiales que no existen a nivel nacional", especificó.

Manuel Pérez Diez, gerente comercial de Catedral Alta Patagonia, afirmó que "habrá cambios profundos vinculados al control del personal y más medidas sanitarias, aunque invisibles al cliente". Destacó también que los deportes de montaña "propician naturalmente el distanciamiento social". La práctica se realiza usando anteojos o antiparras y guantes. Y es muy habitual el tapabocas. De modo que los protocolos apuntan al traslado hacia los cerros, las filas, los medios de elevación y los restaurantes .

Los medios de elevación se podrán usar, pero con ciertas restricciones Crédito: Marcelo Martínez

Los cerros Chapelco, Bayo y Caviahue delineraon un protocolo a nivel provincial que fue presentado ante el gobierno nacional hace un mes. "Se trata de replicar las mismas acciones que hacemos hoy a diario y trasladarlas a la montaña", sintetizó Agustin Neiman, gerente general de Chapelco. En el estacionamiento, recalcó, habrá más espacio entre los vehículos, al igual que en las filas para subir a los medios de elevación. En las aerosillas y telecabinas, además, la capacidad estará reducida al 50%. "En una aerosilla de cuatro, por ejemplo, subirán dos. La telecabina con capacidad para seis personas se habilitaría solo para dos -a no ser que sea un grupo familiar-. Habrá distanciamiento en los refugios de montaña y en los restaurantes, con su capacidad al 50%", detalló Neiman.

En los ingresos a los centros invernales, habrá controles de temperatura y en las boleterías se instalarán mamparas. Todos los esfuerzos están centrados en promover la venta online de los pases y de las comidas para retirar en los paradores y del alquiler de equipos. En estos últimos locales deberán desinfectar cada vez que un turista devuelva un equipo.Los centros médicos ubicados en la base de los cerros disponen de un protocolo de actuación ante cualquier caso sospechoso de coronavirus.

"En Catedral, se limitará la actividad en los paradores de la montaña que son lugares cerrados sin ventilación. Un día de mal clima será imposible estar ahí adentro. La gente tendrá que subir preparada para esquiar y bajar, sin entrar en los refugios", especificó López Dávalos. Respecto a los traslados de los turistas hasta el cerro, se intentará incentivar el uso de vehículos particulares, taxis, remises o autos de alquiler.

Una vez que el usuario devuelva el equipo de esquí, el local deberá desinfectarlo Crédito: Marcelo Martínez

Pablo Torres, presidente de Cerro Bayo, señaló que siguen de cerca las experiencias en centros de esquí de Europa. "Allá plantearon que prefieren tener los medios de elevación abiertos al 100% y no al 50% porque la persona está cubierta mirando hacia adelante y hay menos probabilidad de contacto que en la cola. Es la experiencia que ellos vuelcan y uno va aprendiendo día a día", destacó. En el cerro de Villa La Angostura, afirmó Torres, intentan "tener todo listo para la apertura pese a que hoy está postergada desde el punto de vista legal y técnico. Todo depende de la aprobación de los protocolos y de la actividad. Hoy, el turismo no está validado por la Nación. Hay autonomía y convenios entre las provincias para ir abriendo de a poco pero es un día a día". Torres reconoció que esperan "un público más local que interprovincial en una primera etapa. No hay conectividad entre Río Negro y Neuquén y lo que se plantea es armar corredores dentro de Neuquén". Consideró que "será una temporada difícil por la falta de turistas de Buenos Aires y Córdoba", aunque dijo estar "expectante y preparado para seguir adelante".

En Chapelco, son optimistas. "Los protocolos ya están listos y nos queda un mes para la posible apertura. Esta semana en Neuquén se liberó todo mucho más y es alentador. A medida que más provincias avancen en este sentido, a mediados del invierno podremos tener más interacción con otras jurisdicciones", señaló Neiman.

Desde el cerro Catedral confirmaron que "llueven las consultas". "La gente quiere venir. Pero estamos paralizados por la conectividad; no por la actividad en sí. La gente podría viajar en familia, hospedarse en una cabaña y comer ahí. Es el desafío que tenemos", esgrimió López Dávalos. Recordó que unas 3500 personas trabajan en el cerro Catedral. "Esta temporada solo tienen asegurados sus puestos de trabajo unos 500 empleados. Sin conectividad, el golpe es mayor porque no hay espalda", dijo.

Los centros de esquí esperan ser habilitados durante las vacaciones de invierno Crédito: Marcelo Martínez

Tarifas

Desde los cerros Catedral y Bayo decidieron no publicar las tarifas para esquiar por el momento. "Hasta no saber si podemos abrir, preferimos no salir a la venta", explicó Torres.

En Chapelco, un pase por seis días arranca en $11.500 y $9200 para los menores (en temporada baja). Ofrecen 12 cuotas sin interés. "El año pasado estuvimos por debajo de la inflación. Para este año, tuvimos varias etapas de preventa que fueron desde los valores del tarifario de 2019, luego aumentó un 10% más en Navidad y un 30% más entre enero y marzo. Desde el 1 de abril tenemos disponible el tarifario definitivo con un 50% de aumento", señaló Juan Pablo Padial, gerente comercial de Chapelco Ski Resort.