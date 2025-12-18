Este domingo 21 de diciembre: a qué hora es el solsticio de verano 2025 en la Argentina

La llegada de las altas temperaturas y la prolongación de las horas de luz ya se hacen sentir en Argentina, lo que anticipa el inicio del verano 2025. Esta estación del año arranca con un evento astronómico: el solsticio. Además, produce el día más largo del año, es decir, la jornada con mayor cantidad de horas de luz solar. En ese sentido, varias personas se preguntan cuándo es y a qué hora.

¿Cuándo y a qué hora comienza el verano 2025 en Argentina?

La fecha y horario exacto del solsticio de verano 2025 en la Argentina Shutterstock

Según el sitio oficial del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el verano de 2025 en la Argentina comenzará el domingo 21 de diciembre, precisamente a las 15:03 horas. Este instante marca el inicio formal de la estación más cálida y luminosa en todo el hemisferio sur.

¿Por qué la fecha del solsticio puede variar cada año?

Aunque el 21 de diciembre es la fecha que se asocia con el inicio de esta estación del año, se trata de una aproximación. Las fechas exactas de solsticios y equinoccios varían ligeramente cada año. Esto se debe a la diferencia entre el año trópico (365.2422 días solares medios) y el año gregoriano (365.2425 días solares medios).

Según el SHN, organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las estaciones solo vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente, después de un ciclo de 400 años.

¿Por qué el solsticio de verano es el día más largo del año?

La jornada con la mayor cantidad de horas de luz solar en el hemisferio sur es una consecuencia directa del solsticio de verano. Esto se debe a la inclinación del eje terrestre hacia el Sol. Durante este período, la parte del planeta donde se encuentra el hemisferio sur se inclina de manera más pronunciada, recibiendo directamente los rayos solares.

¿Cómo afecta el solsticio de verano la cercanía de la Tierra al Sol y las temperaturas?

Para el hemisferio sur, el solsticio de verano ocurre cuando esta región del planeta alcanza su punto más cercano al Sol, que ocurre a fines de año. Simultáneamente, el Polo Sur, próximo a Argentina, se encuentra en su posición de mayor proximidad a la estrella, lo que influye directamente en las temperaturas más elevadas.

En contraste, el hemisferio norte se sitúa en su punto más alejado del Sol, lo que marca el inicio de su invierno. Este fenómeno ocurre dos veces al año, donde se registra la máxima o mínima proximidad entre un hemisferio terrestre y el Sol. Es por ello que en diciembre inicia el verano en el hemisferio sur, mientras que en el norte se da la estación más fría del año. A la inversa, en junio arranca el invierno en el sur, mientras que en el norte se da la estación más calurosa.

¿Qué sucede con la duración de los días a partir del solsticio de verano?

A partir del solsticio de diciembre, se da el día con la mayor cantidad de luz solar en el hemisferio sur. A partir de este punto, los días comienzan a acortarse progresivamente. Esta reducción gradual continuará hasta la llegada del equinoccio de otoño, previsto para marzo de 2026, donde hay días y noches de duración casi igual.

En tanto, en el solsticio de invierno se da el día más corto del año, donde hay pocas horas de Sol. A partir de ese momento, los días empiezan a alargarse y las noches a ser más cortas de forma gradual.

¿Qué significa la palabra solsticio?

La palabra “solsticio” proviene del latín “solstitium”, que se traduce como “sol quieto”. Hace referencia a los momentos en que el Sol parece detener su avance en el cielo tras alcanzar su punto más alto o más bajo. Astronómicamente, es cuando el Sol llega a su máxima declinación, ya sea norte o sur, en relación con la línea del Ecuador.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre solsticios y equinoccios?

Así es cómo se dan los solsticios y los equinoccios (Fuente: FCAGLP)

Los solsticios marcan el inicio del verano y el invierno, presentando el día más largo y el día más corto del año, respectivamente. Los equinoccios son los dos momentos anuales en que el Sol se posiciona directamente sobre el Ecuador. Esto resulta en una duración equitativa del día y la noche en todo el globo terrestre, además de inaugurar el otoño y la primavera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.