Coronavirus: cómo viven la cuarentena las cinco provincias que no tienen casos

En San Juan, La Rioja, Chubut, Formosa, La Pampa y Catamarca no se registraron casos, pero el día a día se vio afectado, al igual que en todo el país, por el DNU 297/2020 Fuente: Archivo

Pasaron 20 días desde que se confirmó el primer caso de coronavirus Covid-10 en el país y el virus avanzó hasta llegar a los 387 positivos. Sin embargo, aún hay cinco provincias que no registran ningún caso positivo del virus que ya se convirtió en pandemia.

"La vigilancia epidemiológica recién comenzó la semana pasada. Es decir, la búsqueda del virus activamente en pacientes circulando sin síntomas. De ahí vamos a ver si, realmente, no está circulando en esas provincias", analizó ante LA NACION el infectólogo Ricardo Teijero, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), y agregó: "El ingreso del virus a nuestro país es de gente que venía de lugares donde estaba circulando el virus. Entonces, si en esas provincias no tienen circulación de gente que vino del extranjero, no circula. Obviamente, la ciudad de Buenos Aires, por tener los aeropuertos internacionales, es la más afectada".

Después Teijero se preguntó: "¿Por qué motivos no van a tener casos esas provincias? Esto se generaliza, la circulación del virus. La única posibilidad [de no tener casos] sería que en una provincia, donde no haya ingresado el virus todavía porque no ingresó nadie que venga de afuera, se cierren todos los ingresos. Pero es extremadamente difícil que pase eso".

En San Juan, La Rioja, Chubut, Formosa y Catamarca no se registraron casos. Pero el día a día se vio afectado, al igual que en todo el país, por el DNU 297/2020 . En estas provincias siguen de cerca el parte diario que difunde cada noche el Ministerio de Salud de la Nación. "Es muy difícil que haya provincias que no tengan casos. Lo que se está haciendo en todo el país con el aislamiento social sirve para proteger a todos. Incluidas las personas de esas provincias", explicó.

"Esto permite que la circulación del virus sea más lenta. No significa que el virus no va a circular. Circulará igual. Lo que se busca lograr es que no haya un pico o que, si lo hay, sea lo más bajo posible", dijo el infectólogo, y analizó las medidas tomadas: "Las medidas que se van tomando se hacen entre todos. Desde la SADI estamos discutiendo también con las autoridades. Las medidas tomadas hasta ahora en la Argentina son perfectas y nos adelantamos en el tiempo. No está pasando lo que vemos en Europa. Pero sí sabemos que se confirmarán cada vez más casos por día. Pero con estas medidas protegemos a los que están con más riesgo".

LA NACION habló con autoridades de las cinco provincias y, salvo Catamarca, que prefirió no hablar del tema, el resto analizó la situación excepcional de su distrito .

Chubut con 1301 viajeros aislados

Chubut registra un total de 1301 viajeros con distanciamiento social y 15 pacientes sospechosos, cuyos análisis están a la espera de resultados en el Instituto Malbrán. Las demoras registradas en este laboratorio podrían justificar en parte por qué esta provincia, que está tomando estrictas medidas de aislamiento, todavía no suma casos de Covid-19 a la estadística nacional.

De los dos pacientes que esperan el resultado de los estudios en Comodoro Rivadavia, uno debía llegar el viernes pasado, según informó oficialmente el Ministerio de Salud. Sin embargo, cuatro días después el resultado sigue siendo una incógnita.

Las demoras abren interrogantes en esta provincia y alientan la ansiedad social . "Hay que calmar la ansiedad porque aunque tengamos un caso positivo no cambiaremos lo que ya venimos trabajando", dijo el ministro de Saludo de Chubut, Fabián Puratich.

El último reporte oficial indica que actualmente 228 viajeros permanecen confinados en Esquel, 245 en Trelew, 490 en Comodoro, 253 en Puerto Madryn y continúan siendo 85 en Rawson. De los 15 sospechosos, 5 corresponden a Madryn, 2 a Comodoro, 1 a Trelew y 7 a Rawson.

A raíz de las demoras del Malbrán, Puratich, estimó que en 15 días comenzarían los análisis de coronavirus en Chubut, lo que permitiría que los pacientes sepan el resultado en 24 horas.

En dos semanas llegarán los reactivos , y los resultados de los análisis estarán disponibles al día siguiente. En principio los laboratorios estarán ubicados en Trelew y Esquel, pero ya se trabaja para montar otros dos en Comodoro Rivadavia y en Puerto Madryn. "Tenemos dos laboratorios con capacidad instalada, uno en Trelew y otro en Esquel, y ya este sábado cumplieron la capacitación los profesionales para llevar adelante los análisis en nuestra provincia", sostuvo el Ministro.

Consultado por los plazos para el inicio del trabajo local, dijo que "ahora lo que falta es la distribución de reactivos a través del instituto Malbrán, y ayer a través de la videoconferencia con el Ministerio de Salud de la Nación se acordó que seguramente va a ser en el transcurso de 15 días aproximadamente".

Además, dijo que "una vez que estén funcionando los laboratorios locales", en 24 horas ya se podrá "estar confirmando el diagnóstico", porque, según explicó, "una vez que la tecnología y los recursos humanos estén, la capacidad de análisis de muestras es alta, de acuerdo a la cantidad de reactivos que podamos recibir".

Santa Rosa, en La Pampa Fuente: Archivo

La Rioja, con solo cinco casos sospechosos y descartados

"Se vive con mucha angustia en toda la sociedad porque esto altera la forma de vivir. Nos corta o disminuye la sociabilidad. El contacto con la familia, los amigos y el trabajo", dijo a LA NACION Juan Luna, jefe de Gabinete de La Rioja, y agregó: "Se vive con mucha angustia porque se ve cómo va avanzando esto en la Argentina".

El funcionario explicó: "Estamos trabajando para tratar de evitar que esto entre o se propague en La Rioja. Que hoy no tengamos casos no significa que el día 10 de marzo no se haya infectado nadie . Todavía falta la última semana donde se produjeron el mayor número de ingresos de otras provincias a ver cómo termina impactando. Eso recién lo vamos a ver a finales de esta semana o principio de la que viene".

"Estamos expectantes y nos estamos preparando para afrontar la situación que, de no poder controlarla, va ha ser un problema muy grande no solo para La Rioja, sino para todo el país", dijo Luna.

Ante la consulta de si tienen casos sospechosos, detalló: "Enviamos cinco muestras al Malbrán que hasta hora dieron negativas. Hasta ahora no tenemos ningún caso sospechoso".

San Juan con "medidas claves, en el momento justo"

A criterio de funcionarios del área salud, las medidas que se viene adoptando desde el momento en que se confirmó el primer caso en Argentina pueden ser la clave para que no haya casos positivos. Para el gobernador Sergio Uñac, "la provincia tomó medidas claves en el momento justo".

La primera medida fuerte fue el pasado 10 de marzo, cuando el gobierno provincial suspendió tres eventos deportivos nacionales e internacionales, además de la fecha de Súper TC 2000. Incluso ya había suspendido actividades que significaran concentración de personas. Una de las medidas más impactantes fue la decisión del gobernador Sergio Uñac de destinar tres hoteles para que quienes provengan de viajes del exterior hagan una cuarentena obligatoria, cuyos costos correrán por cuenta de cada uno de ellos. También cerró sus límites y cualquiera que provenga de otra provincia ya es considerado caso sospechoso, razón la cual también debe cumplir aislamiento obligatorio.

También emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual no cumplir el aislamiento dispuesto por el presidente de la Nación y al cual adhirió la provincia o transitar por la vía pública sin estar dentro de las excepciones previstas será juzgados por el sistema de Flagrancia. Paralelamente les impondrá una multa de 150 mil pesos.

En San Juan actualmente hay 73 personas imputadas por violar el aislamiento social obligatorio. En materia de salud, hay tres personas que eran consideradas casos sospechosos que fueron dados de alta. Se aguardan los resultados de cuatro muestras enviadas al Malbrán: hay 524 pacientes aislados y 340 ya cumplieron con esa medida.

Rawson, en Chubut Fuente: Archivo

Formosa y un férreo control similar al Dengue

"En Formosa entendemos que tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar a nuestras familias. El trabajo que vienen haciendo el Ministerio de Desarrollo Humano, que es nuestro Ministerio de Salud, está ajustadísimo a los protocolos sanitarios. Nosotros hemos reportado cuatro casos sospechosos. Dos ya fueron descartados y esperamos los resultados de los otros dos", dijo a LA NACION Jorge Abel González, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa.

Sobre cómo es el día a día en Formosa, explicó: "Hay una altísima conciencia social de respeto a las normas de conducta que nos hemos impuesto los argentinos en estos días, en el sentido de saludarnos de lejos, hablarnos de lejos, evitar el contacto físico y la circulación. El día a día lo vamos a poder medir bien mañana porque ya no será un día feriado".

"Se trabajó mucho este fin de semana largo, se hicieron muchos controles. Ayer fueron paradas más de tres mil personas y a más de 700 se les inició una causa por la violación del aislamiento", detalló González.

Ante la consulta de si es un tema excluyente en la sociedad la falta de casos, dijo: "Es una situación que nos convoca a todos. Las palabras coronavirus y Covid son las más utilizadas en las redes sociales. Sin lugar a dudas, este es el tema".

"La cuestión de por qué nosotros no tenemos un caso confirmado aún no es porque no hemos denunciado situaciones de casos sospechosos, sino porque, además de denunciar los casos sospechosos, venimos trabajando duramente. Por ejemplo, podés comparar el manejo que tenemos con el tema dengue. En Paraguay hay una explosión de casos y acá solo tenemos 500 casos. No tenemos circulación viral. Solo está enfocado en cuatro lugares", cerró.

La Pampa estaba en el grupo hasta esta noche

"Acá la clave fue la prevención y el respeto de la gente al aislamiento, que fue casi total. Hubo mucha campaña de difusión y actividad de las fuerzas de seguridad para hacer respetar la medida. Ya tenemos más de 150 causas iniciadas por incumplimiento del aislamiento", dijo a LA NACION José Pérez, subsecretario de Medios de Comunicación de La Pampa. Tres horas después se confirmaría el primer caso en la provincia.

Pérez había detallado: "Ya hace dos días que es casi absoluta la falta de gente en la calle. Tampoco somos una provincia con mucha población. La gente finalmente está en su casa. Eso contribuye, junto a otros factores que desconocemos, a que no tengamos casos. La etapa preventiva está colaborando mucho".

"Hemos enviado a analizar, la semana pasada, tres casos sospechosos que fueron descartados. Con la modificación de hace dos días del protocolo de Nación, que amplió lo que se considera un caso sospechoso, se enviaron tres muestras más que estamos esperando el resultado", dijo sobre los casos sospechosos dentro de la provincia. Esta noche se confirmó uno de esos dos caso y había agregado: "La población está concientizada. No anda nadie. Los primeros días mucha gente compró muchas cosas. Luego de tener esas provisiones, la gente dejó de salir. Solo sale la gente imprescindible. Hoy salís y pasás 20 o 30 cuadras y te cruzás a una sola persona".

Sobre los próximos pasos, dijo: "Creo que aún estamos a tiempo de detener o demorar el ingreso del virus. Estamos todos actuando en consecuencia. Incluso se iniciaron causas penales a los que viralizaban audios diciendo que ya estaba el virus en la provincia y buscaban infundir miedo. Se actuó con bastante rigor. Incluso, la semana pasada, antes de que se decretara el DNU, se creó una página web llamada 'La Pampa en cuarentena', donde se difundían los nombres de los residentes que habían ingresado de otros países a la provincia. Esto fomentó la participación social en la provincia para denunciar a los que no cumplieran la cuarentena. Hay una fuerte participación de la sociedad".

"Es un tema casi excluyente acá. Todos esperamos a la noche a saber si se confirma un caso o no", había dicho Pérez. Lamentablemente, esta noche, llegó el sí.

La controversia con Misiones, que dice no tener casos

El parte oficial del ministerio de Salud de la Nación el domingo le dio a Misiones como una provincia con 1 caso detectado, el gobernador de esa provincia, Oscar Herrera Ahuad, salió a hacer una aclaración vía Twitter. Comentó que el paciente de 80 años detectado con coronavirus, si bien es nativo de Misiones, desde 1986 vive en España. En estos días estuvo de visita en la Argentina, pero fue a la provincia de Córdoba, donde se le tomó la muestra y dio positivo. "No tiene relación con la provincia de Misiones", aclaró.

Sin embargo, el Ministerio de Salud ratificó que es un caso de Misiones ya que el lugar de residencia del hombre en cuestión, más allá de que esté internado en Córdoba, se contabiliza como de Misiones.

El mapa del coronavirus en la Argentina

