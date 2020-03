Coronavirus: la mayoría de los casos son importados, según el parte diario del Ministerio de Salud Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

En el día 20 desde que se confirmó el primer caso positivo de coronavirus Covid-19 en la Argentina, se reportaron 86 nuevos contagios y la cifra total llegó a 387 . Además, por primera vez, dos personas murieron en una misma jornada y ya son seis los fallecidos.

Según dice el parte del Ministerio de Salud de la Nación, al que accedió LA NACION : "Al momento, en Argentina la mayoría de los casos son importados, se detecta transmisión local en conglomerados y se identifica casos de posible transmisión comunitaria que se encuentran en investigación. En nuestro país coexisten estrategias de contención y mitigación de mortalidad y transmisión."

Las provincias que hoy confirmaron datos nuevos, son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 30

Provincia de Buenos Aires 30

Chaco 9

Córdoba 7

Tierra del Fuego 4

Santa Fe 3

La Pampa 1

Neuquén 1

Santa Cruz 1

"De los 86 casos, 41 corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria, mientras que 20 son contactos estrechos de casos confirmados, 25 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico", detalló el parte número 20 del Ministerio de Salud de la Nación.

Primer día con dos muertes

Este mediodía y en las primeras horas de la tarde se conoció que otras dos personas habían muerto a raíz de la nueva cepa del coronavirus: una en Mar del Plata y la otra en Chaco.

La víctima de la costa bonaerense fue un hombre de 71 años que había estado de viaje en España y regresó al país el 9 de marzo pasado. Apenas arribó en un servicio terrestre que lo trajo desde el aeropuerto de Ezeiza, un amigo que lo fue a buscar advirtió que tenía complicaciones respiratorias, fiebre y decidió llevarlo para atención inmediata. En su historia clínica figuraban antecedentes de diabetes y deficiencia renal.

Según el reporte oficial del Ministerio de Salud bonaerense: "Se trata de un hombre de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires, con patología de base (diabetes y obesidad) que se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva de un sanatorio privado de la provincia".

Desde el centro de salud donde estaba el hombre, la Clínica 25 de Mayo, informaron que la víctima permanecía aislado, en coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica. Era un cuadro "muy grave" que los médicos ya habían presentado a la familia como "muy difícil de revertir".

En tanto, una segunda persona murió hoy en Chaco por coronavirus. Según pudo saber LA NACION de fuentes sanitarias provinciales, la víctima fue un hombre de 53 años, sin antecedentes de viaje al exterior pero que había estado en contacto estrecho con algunos de los primeros infectados en la provincia, que ya cuenta con 32 casos positivos de Covid-19.

Se trata del sexto hombre que murió por el nuevo virus en el país y el primero menor de 60 años, edad en la que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de fallecimiento se dispara. "Se trata de un contacto estrecho que estuvo cerca de personas que habían estado en contacto con la primera gente que llegó de España. El 14 de marzo había comenzado con síntomas. El 18 se confirmó que tenía Covid-19 y hoy murió", explicaron a este medio desde la provincia que gobierna Jorge Capitanich.

Del total de casos en la provincia casi todos viven en Resistencia, salvo una mujer que trabaja en uno de los centros de salud donde se contagió.

La Pampa se sumó a la lista de provincia con casos positivos

Con el primer caso confirmado en La Pampa, solo quedan cinco provincias sin ningún caso positivo de coronavirus. Estos son: San Juan, Formosa, Catamarca, Chubut y La Rioja.

"La vigilancia epidemiológica recién comenzó la semana pasada. Es decir, la búsqueda del virus activamente en pacientes circulando sin síntomas. De ahí vamos a ver si, realmente, no está circulando en esas provincias", analizó ante LA NACION el infectólogo Ricardo Teijero, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), y agregó: "El ingreso del virus a nuestro país es de gente que venía de lugares donde estaba circulando el virus. Entonces, si en esas provincias no tienen circulación de gente que vino del extranjero, no circula. Obviamente, la ciudad de Buenos Aires, por tener los aeropuertos internacionales, es la más afectada".

Después Teijero se preguntó: "¿Por qué motivos no van a tener casos esas provincias? Esto se generaliza, la circulación del virus. La única posibilidad [de no tener casos] sería que en una provincia, donde no haya ingresado el virus todavía porque no ingresó nadie que venga de afuera, se cierren todos los ingresos. Pero es extremadamente difícil que pase eso".

En las cinco provincias que no se registraron casos el día a día se vio afectado, al igual que en todo el país, por el DNU 297/2020. En estas provincias siguen de cerca el parte diario que difunde cada noche el Ministerio de Salud de la Nación. "Es muy difícil que haya provincias que no tengan casos. Lo que se está haciendo en todo el país con el aislamiento social sirve para proteger a todos. Incluidas las personas de esas provincias", explicó.