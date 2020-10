Durante la jornada de hoy, hubo dos manifestaciones de alumnos, docentes y padres en la puerta del Instituto French, en Ramos Mejía; las autoridades del colegio anunciaron el cierre definitivo del establecimiento Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La noticia llegó esta mañana, alrededor de las 8. Algunas familias se enteraron por medio de un correo electrónico del colegio. Otras, por la sorprendente cantidad de mensajes que había desde temprano en el grupo de WhatsApp de los padres de la clase. Ningún miembro de la comunidad educativa del Instituto French, de Ramos Mejía, esperaba que la escuela cerrara, ni siquiera los docentes, quienes fueron notificados media hora antes que las familias.

"Lamentamos tener que comunicarles que no vamos a matricular para el año 2021 en ninguno de nuestros tres niveles -escribieron las autoridades de la institución en el mail que recibieron los padres de los alumnos-. Los efectos de la pandemia de Covid-19 llevaron nuestra economía a un límite sin retorno, que nos impide iniciar responsable y seriamente un nuevo ciclo lectivo".

Por ahora, los colegios de la provincia que no abrirán el año que viene son tres: el Colegio Santo Tomás Moro, en La Plata, el Instituto Stella Maris, en Moreno y el Instituto French, en Ramos Mejía Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

La escuela, que este año cumplió 56 años, es una de las tres instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires que informaron en los últimos 15 días el cierre definitivo de alguno de sus niveles. Según fuentes de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aepba), las otras dos son el Colegio Santo Tomás Moro, de La Plata, que discontinuó su primaria y el Instituto Stella Maris, de Moreno, su secundario. De acuerdo a la asociación, la sincronización de estos tres anuncios está relacionada con una cuestión normativa: los colegios de gestión privada tienen tiempo hasta el 31 de octubre para informar la continuidad pedagógica del siguiente ciclo lectivo. La entidad cree que el número de colegios de la provincia que no renovará la matrícula crecerá en los próximos 11 días restantes. Hasta la fecha, además de los tres colegios mencionados, han cerrado 40 jardines de infantes de la provincia.

En el caso del Instituto French, la indignación de madres y docentes ante la imprevisibilidad del anuncio generó polémicas, tanto virtuales -a través de las redes- como presenciales. A las 14, un grupo de aproximadamente 100 personas conformado por docentes, padres y alumnos se reunió en la puerta del colegio, ubicado en el centro de Ramos Mejía. Las razones de esta manifestación, según comentaron miembros de la comunidad educativa a LA NACIÓN, fueron dos: pedir explicaciones y analizar en conjunto alternativas para evitar el cierre. Muchos se volvieron a juntar en este mismo punto a las 18.

Según informaron la autoridades del colegio a los docentes, el 50% de los padres están endeudados con la institución Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"Queremos ver la forma de que no cierre. Somos 110 docentes y 500 alumnos, que tienen que salir corriendo a conseguir colegio para el año que viene", lamenta Jimena Krywdik, docente, exalumna y madre del colegio. "Yo me quedé sin trabajo y mis dos hijas sin colegio, y me avisaron las dos cosas hoy a la mañana. Es una vergüenza. Ni siquiera nos citaron a hablar", manifiesta Krywdik por celular, desde la puesta del colegio. Ella participó de los dos encuentros de hoy y, según afirma, ningún directivo ni representante legal se presentó. A lo largo de la jornada, LA NACIÓN intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con el colegio, pero no obtuvo respuesta.

Desde abril, el instituto pagaba los sueldos de sus docentes en tres partes, afirma Krywdik, quien trabaja como maestra de primaria en el colegio desde hace 13 años. Según pudo saber a través de los directivos, el 50% de los padres estaban atrasados con el pago de las cuotas. Uno de ellos, Julián Gutiérrez, quien trabaja como docente en otra institución y tiene una hija de 14 años en el Instituto French, manifestó su desconcierto. "Estoy endeudado con el colegio, como muchísimos padres y estoy intentando comunicarme hace una semana para refinanciar mi deuda. Lo que me sorprende es que el colegio no nos haya avisado que se encontraba en una situación tan crítica". Según informaron algunos padrea del Instituto French a LA NACIÓN, la cuota mensual era de aproximadamente $8500 para los alumnos de primaria y de $6500 para los de secundaria.

Según resaltó el Instituto Stella Maris en el documento que emitió el 5 de octubre, donde anunció el cierre de su nivel secundario, las razones que los llevaron a tomar esta decisión fueron dos: la morosidad en el pago de las cuotas de los últimos meses y la disminución de la matrícula, que viene acentuándose año tras año. "Ya no podemos cumplir con las obligaciones financieras contraídas, especialmente en el pago de salarios a docentes, a quienes les debemos parte de sus sueldos y aguinaldos", destacaron.

Por su parte, el Colegio Tomás Moro definió en una carta enviada a los padres su situación como "insostenible". Desde 2018, el establecimiento religioso financiaba sus déficit mensuales con donaciones de allegados a la congregación a la que pertenece, pero en los últimos meses muchas familias dejaron de pagar las cuotas, lo que generó un quiebre importante, y las autoridades de la escuela decidieron cerrar el nivel primario. Para compensar la problemática que genera este anuncio tardío, el colegio adjuntó en la misma carta una lista de nueve instituciones de la zona con vacantes disponibles.

Según preveen algunos de los alumnos que deben conseguir un nuevo colegio para el año que viene, esta cuestión generará problemas. "Ahora, de un día para otro, va a haber 500 alumnos buscando vacantes en el colegio de Ramos Mejía -comenta Abril Gutiérrez, de 14 años, quien está en segundo año de secundaria del Instituto French-. No me quiero cambiar a cualquier colegio. Quiero coincidir al menos con alguna amiga o amigo, pero no sé si voy a poder.

"Tenemos que salir corriendo a buscar colegio, no el que queramos, sino el que nos reciba. Y lo tenemos que hacer rápido, porque estamos todos en la misma", comenta Ximena Fiori, madre de Franchesca, de segundo grado, y Victoria, de quinto del Instituto French. "Me indigna esta situación, porque lo que correspondía era que el colegio nos avisara con tiempo, no en octubre, cuando faltan dos meses para que se terminen las clases", expresa

