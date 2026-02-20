La ANMAT canceló más de 60 habilitaciones a droguerías y laboratorios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dejó sin efecto las habilitaciones otorgadas a más de 60 droguerías, laboratorios y empresas vinculadas a la distribución de medicamentos cuyos certificados se encontraban vencidos.

La decisión se formalizó este viernes a través de la Disposición 694/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que ordena la baja de los legajos correspondientes.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Según precisa la norma, la Dirección de Gestión de Información Técnica inició la intervención en el marco del registro de establecimientos autorizados para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, tras detectar que los certificados obligatorios habían perdido vigencia.

El listado completo de las droguerías alcanzadas figura en el anexo de la disposición. Entre las firmas incluidas aparecen DROGUERÍA MENON, DROGUERÍA SURMEDIC, DROGUERÍA POPULAR y DROGUERÍA LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L..

En el rubro de distribución y logística se encuentran DISTRIMEN S.A. y LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L., mientras que también figura el laboratorio BIOSIDUS FARMA S.A., entre otros.

Los certificados de esos establecimientos estaban vencidos.

Asimismo, la ANMAT reiteró que el comercio de especialidades medicinales en jurisdicción nacional y el tránsito interprovincial exigen contar con habilitación del establecimiento y con el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos, en línea con la Resolución MERCOSUR GMC N° 49/02, incorporada al derecho argentino mediante la Disposición ANMAT N° 3475/05.

Como parte de los fundamentos, el organismo citó la Disposición ANMAT N° 7038/2015, que fija los requisitos para que las droguerías puedan operar fuera de su jurisdicción habilitada. El artículo 7° de esa norma establece que el certificado de Buenas Prácticas tiene una vigencia de cinco años y que su renovación debe solicitarse con al menos 60 días hábiles de anticipación. Si el trámite se realiza en el término estipulado, la firma puede continuar operando hasta que se resuelva el pedido. No obstante, la disposición aclara que ninguna de las empresas involucradas cumplía con esa condición, motivo por el cual se resolvió dar de baja las habilitaciones.

En paralelo, la semana pasada la ANMAT adoptó decisiones similares respecto de INMUNOLAB S.A., CERIUM S.A. y LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A., a través de las resoluciones 338/2026, 339/2026 y 340/2026.