2 de abril de 2020

El cartel que leyó una médica cuando ingresó al edificio donde alquila un departamento en la calle Amenábar 1659, en el barrio porteño de Belgrano, la impactó. Allí se le decía que "atento al alto riesgo creado por su actividad se ha comunicado a la autoridad correspondiente la situación de riesgo generada al edificio y que, hasta tanto se tome otra medida, se la intima a evitar el tránsito y permanencia en zonas comunes así como tocar elementos tales como picaportes, barandas de escaleras, acceder a la terraza y demás elementos que atento la gravedad de la pandemia ponga en riesgo a quienes habitan el edificio".

Atónita, siguió leyendo la advertencia, que agregaba: "Caso omiso se le imputarán los delitos y/u omisiones en que usted recayera en virtud de lo normado, reservando acciones que de naturaleza civil y/o penal pudieran ser motivo de reclamo por su proceder, omisión, negligencia y/o impericia".

Rápidamente el cartel se volvió viral y el repudio para el "consorcio de propietarios Amenábar 1565" se generalizó entre la población, cuando se cumplieron dos semanas de aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus Covid-19.

Incluso, algunos médicos que forman parte de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acercaron la inquietud al equipo de legales, que decidió iniciar una demanda por discriminación, entre otros delitos.

En diálogo con LA NACIÓN, Vadim Mischanchuk, abogado de la AMM, contó: "Algunos de nuestros afiliados llamaron para contar la situación. Lo hablamos con el presidente de la Asociación, el doctor Jorge Gilardi, y me pidió investigar. Comprobamos que era cierto que se colocó ese cartel en un lugar público del edificio y se hizo una denuncia".

"Lo que pedimos es que cese el acto de discriminación y que se investigue otros delitos porque, en un momento de emergencia sanitaria donde ocurre una pandemia, generar una caza de brujas a partir de información falsa y totalmente ignorante va en contra de la sociedad. Además, genera pánico en un momento muy especial", dijo el letrado, y agregó: "No es solo para defender a nuestros médicos, sino para demostrarle a una parte de la sociedad que esta no es la forma correcta de manejarse ante una pandemia. Porque una persona con esa actitud genera pánico y descontrol en un barrio".

Ante la consulta de este medio sobre si otros profesionales de la salud recibieron mensajes similares, Mischanchuk dijo: "Es la primera denuncia que recibimos al respecto y esperamos haber llegado a tiempo para que no se repita una conducta cómo está. Varios médicos afiliados a nuestra asociación, temiendo que esto suceda en sus edificios en perjuicio de ellos y de sus familias, se acercaron con la inquietud".

Sobre si tuvo contacto con la profesional que recibió el mensaje, explicó que no. Además, remarcó que no existe ninguna posibilidad de que un trabajador de la salud pueda ser denunciado. "No existe ninguna figura legal por la que la médica o los médicos puedan ser denunciados por sus vecinos, por eso es una clara muestra de discriminación y caza de brujas", dijo, y agregó: "Lo último que tiene que pasar en estos momentos son actos discriminatorios contra el personal de salud que son quienes se pusieron el problema al hombro".

La denuncia fue radicada en la Unidad Fiscal Norte del fuero penal porteño, bajo el número 623805 a la espera del sorteo de un juez.

Sr. Fiscal en lo Penal

VADIM MISCHANCHUK, abogado, con domicilio en la Av Corrientes 1515 7 D CABA, en mi carácter de abogado de la Asociación de Médicos Municipales de la CABA, ante Uds respetuosamente me presento y digo:

I. OBJETO

Vengo a radicar formal denuncia penal para que se investigue la comisión del delito de discriminación (entre otros) contra el o los propietarios del consorcio de la calle Amenábar 1656 de la CABA, en perjuicio del personal de salud que vive en dicho edificio.

II. FUNDAMENTOS

En el día de ayer en dicho edificio alguna persona o personas a determinar han colocado un cartel con una leyenda cuando menos discriminatoria contra el o los profesionales de la salud que allí habitan.

Como se podrá ver en dicho cartel (que oportunamente se aportara al expediente) no solamente se trata de manera discriminatoria al personal de salud sino que además se lo amenaza con iniciar acciones legales en su contra de manera completamente arbitraria e intimidatoria.

Esta actitud estaría penalizada en las normas que protegen a todos los individuos contra la discriminación y además en estos momentos podría configurar otros delitos toda vez que este tipo de actitud (que denota ignorancia y falta de solidaridad) en momentos de emergencia sanitaria en el transcurso de una pandemia, generan pánico en la población en general.

III. PETITORIO

1) Se tenga por presentada la denuncia, oportunamente

2) Se convoque al suscripto para su ratificación y aporte de mas elementos,

3) Se tomen las medidas necesarias para el cese inmediato de la discriminación cometida en dicho consorcio.

Vadim Mischanchuk

Abogado