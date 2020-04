Luciano González sacó a pasear a su bóxer en la madrugada del martes pasado y la policía lo interceptó y lo agredió, según su denuncia Crédito: La Nueva

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 18:37

Luciano González regresó de su trabajo de venta de insumos básicos en un local de Bahía Blanca y sacó a pasear a su perro. En ese momento, según denunció, la policía lo interceptó y lo golpeó brutalmente. Por el caso fueron desafectados cuatro agentes del Comando de Patrullas de esa ciudad.

González contó al canal 7 de Bahía Blanca que los efectivos policiales lo interceptaron la noche del martes en la esquina misma de su casa, en Bravand al 800, en el marco de los operativos de seguridad relacionados con el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus que afecta al país y al mundo.

"Tengo un perro bóxer con problemas de vejiga y tiene que orinar cada tres horas, por eso decidí sacarlo. Nosotros siempre damos la vuelta a la manzana: no sabía que no se podía, nos dijeron que 'tiene que ser dos casas para allá y dos casas para acá'", contó el hombre.

Denuncia que la policía lo golpeó cuando paseaba a su perro 04:59

Video

"Nos paró el móvil de la policía, les explicamos qué estábamos haciendo, les mostramos al perro y el oficial me dijo que lo iba a tener que acompañar. Le dije que tenía mi permiso, si me podía acompañar hasta mi casa y me dijo que 'no'", agregó el joven.

Luego, contó cómo se inició el episodio violento: "El policía me pidió que me suba al vehículo, le dije 'por favor, mañana me tengo que levantar temprano' y en ese momento me agarró del cuello, me tiró al piso y me empezó a pegar".

González señaló que luego la policía lo llevó a la comisaría, donde lo retuvieron incomunicado desde las 2 de la mañana hasta las 7.30. El joven se quejó de que perdía sangre, y pidió comunicarse con alguien, pero se lo negaron.

"Me siento ultrajado"

Luego de su liberación, González relató en video todos los detalles de lo que vivió desde que lo interceptaron en su barrio. Además, su pareja agrega que a ella también la violentó una mujer policía que iba con la patrulla de agentes de Bahía Blanca.

"Ellos dicen que nos resistimos a la autoridad, pero no hicimos nada. No lo insulté ni le hablé mal", dijo el joven en el video y aseguró que el policía le puso "la pata en la cabeza".

El joven señaló que se sintió ultrajado por el accionar policial Crédito: La Nueva

"Soy un laburante que está podrido de todo esto y la policía está para cuidarnos y no para hacernos esto. Me siento ultrajado. Me rec... a palos. Mañana tengo que ir a trabajar y ¿Cómo voy a ir a trabajar?", dijo el joven entre lágrimas.

Por este caso, cuatro integrantes del Comando de Patrullas de Bahía Blanca fueron desafectados de sus funciones. La medida fue dispuesta por la Jefatura Departamental de Bahía Blanca, que realizará un sumario interno a los agentes involucrados en el procedimiento denunciado.

"Por esta situación se enviaron los respectivos informes a Asuntos Internos quien ordenó desafectar a los efectivos", indicaron fuentes de esa fuerza, según consigna la agencia Télam.

Los voceros agregaron que "se está tratando de determinar las responsabilidades de cada uno de los cuatro policías en el citado hecho".