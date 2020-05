Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Desde mañana será obligatorio en la ciudad usar el tapabocas , o cualquier elemento que proteja nariz, boca y mentón, al salir a la calle . Si bien ya existía una medida similar para ingresar a comercios y al viajar en transporte público, con esta nueva resolución se amplía la exigencia al tránsito y permanencia en los espacios públicos. Las multas por el incumplimiento van entre los $10.700 y $80.000 .

El constante crecimiento de casos positivos de infectados de coronavirus en la ciudad y una mayor circulación de personas debido a la flexibilización de ciertas tareas sirvieron como trampolín para que las autoridades porteñas decidieran ampliar la imposición del uso del tapabocas a toda actividad que se realice fuera de los hogares. Será un hábito que tanto los porteños como quienes ingresen a la ciudad deberán adoptar para desarrollar sus labores. Si bien la resolución 17, que hoy ya estaba publicada en la web del Boletín Oficial de la ciudad, no especifica el rango de edad de quienes deban utilizar protección facial, se intenta abarcar al máximo espectro posible de ciudadanos.

La medida entrará en vigencia a las 0 de mañana y, desde ese momento, ya será efectiva la fiscalización. También está habilitada la línea 147 para denunciar a quienes no cumplan con la norma. Si bien no está previsto que haya controles específicos para controlar el uso de la protección, para quienes no respeten la medida se prevén sanciones de 500 unidades fijas ($ 10.700) a 3700 unidades fijas ($ 79.180) y/o clausura y/o inhabilitación en caso de que se traten de comercios.

"Dos de cada tres personas no presentan síntomas o los tienen muy leves y el tapabocas disminuye la posibilidad de contagio", insisten desde la ciudad. Y agregan: "Es muy útil porque el virus tiene una alta capacidad de transmisibilidad y está presente aún en personas que se han contagiado pero no presentan síntomas".

El vicejefe de gobierno , Diego Santilli , dijo hoy en radio Mitre: "Al haber más movimiento y más espacios autorizados a tener movilidad nos hace obligatorio el uso del tapabocas".

Este fin de semana, LA NACION pudo comprobar que en barrios como Villa Urquiza, Colegiales, Belgrano o Núñez había mucho más movimiento de personas que durante jornadas similares en el contexto de la pandemia.

El deber de usar cualquier elemento que cubra las fosas nasales, la boca y el mentón ya regía desde mediados de abril para circular en ciertos ámbitos porteños. Entonces, era obligatorio para asistir y permanecer en locales comerciales y dependencias de atención, tanto públicas como privadas. También se aplicaba para quienes viajaban en el transporte público dentro del distrito.

Desde el 15 de abril, 240 personas fueron multadas por no utilizar tapabocas y hubo 432 denuncias al 147 que daban aviso del incumplimiento de la norma. En tanto, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) realizó 1539 inspecciones en comercios.

Como tapabocas sirve cualquier elemento que pueda cubrir boca, nariz y mentón que sea de fabricación casera con pañuelos y telas. No hacen falta ni máscaras ni barbijos profesionales. De hecho, sigue prohibida la comercialización en el ámbito de la ciudad de los barbijos sanitarios N95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio.

En la provincia de Buenos Aires

Desde el 20 de abril, rige en el territorio bonaerense el decreto que obliga a las personas a usar elementos de protección que cubran nariz y boca en transporte público de pasajeros, en el transporte privado cuando haya dos o más personas y en todos los espacios cerrados de acceso público (oficinas y locales, por ejemplo). En tanto, y tal como lo hiciera la ciudad, se recomienda su uso en cualquier otro ámbito. Fuentes del gobierno bonaerense aseguraron a LA NACION que es alto el acatamiento de la medida.

Esa resolución provincial se tomó para unificar una decisión que durante los primeros días de abril se había reproducido, de manera dispersa, a través de algunos de los 135 municipios, situación que generaba cierta confusión según el distrito que se recorriera.