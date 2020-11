Lisandro Bonelli es uno de los hombres de confianza de Ginés González García y se desempeñó como su secretario privado durante la gestión del 2003 al 2007 Crédito: Prensa Ministerio de Salud

"A las 16 viene la gente del Ministerio de Defensa y del Ejército. Nos vamos a reunir para avanzar con la logística de la distribución de la vacuna en el país. Ellos son los que más aceitado tienen estos operativos. La idea es poder vacunar a 30 millones de personas antes del invierno", dijo hoy a LA NACION Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del ministerio de Salud de la Nación.

En una entrevista con este medio, el hombre que fue secretario privado de Ginés González García durante su primera gestión brindó detalles sobre el megaoperativo que se desplegará en el país, y explicó los motivos por los cuales la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 no será obligatoria, al menos para el 2021.

De la reunión, según adelantó Bonelli minutos antes del encuentro, participaron los tres secretarios de estados: Martín Sabignoso, de la secretaría de Equidad en Salud; Carla Vizzotti, de la secretaría de Acceso a la Salud y Arnaldo Medina, de la secretaría de Calidad en Salud. Además, estaban convocadas las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y el titular de Defensa, Agustín Rossi.

"La logística será muy compleja, porque cada vacuna tiene sus particularidades. Por ejemplo, una es sólida y se tiene que conservar a -70°. Hay otras que se deben conservar en -2° o -3°. Pero, además de eso, una vez descongeladas, el tiempo que debe transcurrir hasta la colocación también varía. En el caso de la rusa, debe pasar un máximo de 30 a 40 minutos. Además, todas son de dos dosis. Entonces, tenés que hacer una trazabilidad y seguimiento de las personas, para que se cumplan los plazos entre la primera y la segunda inyección para lograr la inmunización", detalló el funcionario.

Bonelli recordó: "Los primeros que serán vacunados serán los grupos de riesgo, personal de salud y trabajadores que están en contacto con muchas personas, como policías o docentes. Este grupo suma unos 12 o 13 millones de personas. Pero lo que buscamos es que todos los mayores de 18 años puedan recibir la vacuna. En ese caso, hablamos de unos 30 millones de habitantes". Luego detalló: "Apuntamos a tener 35 millones de dosis. La ciencia mostró que no impacta en menores de 18 años la vacunación. En el país, los menores de 18 años son entre 12 y 14 millones. Entonces, necesitaríamos vacunar entre 30 y 32 millones de personas".

Tras la polémica que se generó en los últimos días en torno a la obligatoriedad de la vacunación para frenar la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país, el funcionario explicó que no está previsto que se la incluya en el calendario de vacunación obligatoria. Al menos, en el próximo año.

"Para sumarla no hace falta una ley del Congreso, solo una resolución del Ministerio, pero no está previsto. El motivo es que si fuese obligatoria deberíamos contar con dosis suficientes para los 45 millones de personas que tiene el país y hoy no podemos asegurar eso", contó el funcionario, que tiene su despacho al lado del de González García. "La vacuna será gratuita para todos en el país. Por más que no sea obligatoria, vamos a trabajar en campañas de concientización para que las personas voluntariamente lo hagan", dijo.

La idea que se diagrama en los despachos del Ministerio de Salud, con la asistencia de otras carteras, como Defensa y la Anses, es generar acciones de difusión masiva que podrían incluir el envío de mensajes de texto a los grupos de riesgo, para invitarlos a vacunarse e indicarles los lugares asignados.

"A través del trabajo que hacemos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) tenemos prácticamente identificadas a cada uno de las personas que deberían ser vacunadas en una primera etapa. Por ejemplo, con la base de datos de la Anses, podemos llegar a un gran número de los mayores de 60 años, que son uno de los grupos de riesgo", detalló Bonelli.

Las vacunas rusas serán el doble de las anunciadas

"Te cuento una primicia, estuvimos reunidos hace un rato con el laboratorio HLB Pharma Group, que será el nexo de la vacuna rusa en el país: no son 25 millones de dosis para vacunar a 12.5 millones de personas; son 50 millones de dosis. Es decir, dispondríamos de vacunas para 25 millones de personas", adelantó Bonelli.

Sobre cuándo podría comenzar la vacunación, dijo: "Por lo que venimos charlando con los diferentes laboratorios que tienen su vacuna en Fase 3 del ensayo clínico, los resultados son alentadores. De igual manera, hasta que no terminen esa fase y tengan los avales internacionales y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), no vamos a aplicar ninguna dosis a nadie. Si todo anda bien, por ahí tenemos las primeras partidas a fines de diciembre o principios de enero. Por eso, también hay que bajar un poco la ansiedad de las personas".

El funcionario también contó que, hasta el momento, el vínculo con las diferentes autoridades provinciales fue coordinado y está aceitado. "En la reunión semanal del Cofesa, ya hace 20 días, les planteamos a los diferentes ministros de salud provinciales que envíen la información para que el día que tengamos las dosis se comience con la campaña de distribución y vacunación. En el tema pandemia estuvimos todos alineados. Con los ministros y gobernadores de todas las provincias, incluso lo de partidos opositores".

