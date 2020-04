La atención médica en consultorios, odontológica y en ópticas es una de los nuevas actividades exceptuadas Crédito: Patricio Pidal / AFV

20 de abril de 2020

La decisión del gobierno de exceptuar algunos rubros del cese de actividades por la cuarentena para frenar al coronavirus cambió esta mañana el panorama en los centros médicos en todo el país . Los teléfonos, mudos o silenciados por más de un mes empezaron a sonar como nunca. La mayoría eran de pacientes que no tenían una urgencia pero que necesitaban retomar su atención programada con un especialista: desde madres de bebés menores de un año, hasta pacientes cardiológicos que necesitan un nuevo monitoreo, o personas con dolor con un tratamiento de conducto que quedó a la mitad.

Entre los 11 rubros que fueron dados de alta a partir de hoy como parte de la estrategia que propone una "cuarentena administrada" para la fase actual del aislamiento social y obligatorio, figuran en la lista la atención médica en consultorios, odontológica y en ópticas. También quedaron exceptuados para atender al público los laboratorios de análisis clínicos y los centros de diagnóstico por imagen.

¿Cómo se implementarán los turnos? ¿Qué medidas de seguridad serán puestas en marcha para respetar la distancia social recomendada? ¿En los laboratorios de análisis clínicos también habrá que sacar turno? En una recorrida virtual por los sitios web de los distintos centros médicos porteños y del conurbano bonaerense, ya figuran en muchos casos los nuevos protocolos de seguridad para la atención de pacientes. En otros, los lineamientos están en plena escritura, porque cada lugar deberá adaptar las medidas necesarias no solo a su estructura edilicia, sino también a los insumos disponibles y al equipo de profesionales disponible para adaptarse al nuevo régimen.

Pero no todo será tan sencillo. Los odontólogos, por ejemplo, aseguran que no volverán a atender por el momento con turnos programados, sino que solo atenderán urgencias y emergencias por el altísimo riesgo de contagio que existe para ellos y para los pacientes, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y que la medida impulsada por el gobierno habilita la atención odontológica pero no es mandataria ni vinculante. De todas formas, algunos centros médicos informan que se está realizando con regularidad la atención odontológica, mientras que otros dicen que está todo suspendido.

Las agendas de los consultorios externos de pediatría en el Sanatorio Modelo de Caseros se abrieron esta mañana. De a poco, señala la doctora Celeste Celano, jefa del servicio de pediatría, comenzaron a darse los nuevos turnos programados. "Hay chicos que no tienen ninguna afección importante, que son niños sanos, pero que necesitan de manera regular un control con el pediatra -dice la experta-. Todos los menores de un año, por ejemplo, deben venir al consultorio una vez por mes para controlar la talla, el peso. O hacerse determinados estudios de rutina con especialistas, como el traumatólogo, el otorrino o visitar al cardiólogo", señala la pediatra.

Uno de los cambios en este nuevo contexto son los turnos más espaciados. Si antes la brecha entre paciente y paciente era de 15 minutos, o incluso se agendaban con 10 minutos de diferencia, ahora la distancia temporal es de 30 minutos. Con este nuevo escenario, Celano estima que faltará tiempo para volver a la normalidad, previo al confinamiento, cuando se atendían unas 4000 consultas pediátricas por consultorios externos.

Como parte del nuevo protocolo de seguridad en la atención, continúa Celano, a todos los pacientes que ingresen al sanatorio con un turno programado se les tomará la fiebre y se les realizará un triage exhaustivo, como primera medida. "En la sala de espera, las sillas están dispuestas con un metro y medio de distancia entre sí para respetar el distanciamiento, y el personal de administración atenderá a la gente a través de un vidrio de seguridad.

"Esperemos que funcione bien. Que todos vengan con barbijo, que no vengan sin turno previo y que no tomen el control pediátrico como una salida con los chicos. Sería contraproducente tener que volver hacia atrás y suspender otra vez la atención programada", advierte la pediatra.

El doctor Juan Luis Uriburu, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología e integrante del servicio de Mastología del Hospital Británico, confirma que, por ahora, las únicas consultas presenciales que se realizan con turno previo y tomando todos los recaudos que detalla el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación son las de control postoperatorio, control de tratamientos oncológicos en curso, o de tumoraciones o alteraciones sospechosas en los estudios de reciente aparición. "Creemos que las consultas de controles periódicos de rutina pueden seguir de forma remota, a través de teleconsultas, hasta que las directivas de aislamiento social tengan una mayor flexibilización", dice.

En el centro Diagnóstico Maipú, el protocolo está escrito al detalle. "Al llegar, mediremos la fiebre y colocaremos alcohol diluido a cada uno de los pacientes, que serán recibidos por 'azafatas' para guiarlos en la atención y quienes les alcanzarán los informes hasta los ingresos", dice el protocolo. También, aclara que los mayores de 65 años, embarazadas y pacientes de riesgo con patologías preexistentes tendrán prioridad de atención y sectores exclusivos, especialmente en el laboratorio.

"Hemos triplicado el servicio de extracciones a domicilio y, además, en el caso de pacientes con movilidad reducida, enviaremos técnicos del laboratorio a un sector especial de nuestros estacionamientos, de modo tal que no tengan que descender del vehículo", aclaran.

Los turnos, coinciden, se darán en forma espaciada, de manera tal que en las salas de espera se respetará la distancia obligatoria entre personas. "Incluso hemos señalizado los asientos que pueden utilizarse", detalla el informe, que circula en las redes sociales y fue enviado por mail a todos los pacientes.

Como en la mayoría de los laboratorios que comienzan a funcionar hoy en la Ciudad, los resultados de los estudios se entregarán únicamente por mail; los estudios de ecografía serán informados en el momento (salvo excepciones), y las placas de tomografía y resonancia serán entregadas luego del estudio, indican en Diagnóstico Maipú.