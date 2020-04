Los mendocinos comienzan a salir de a poco a las plazas y parques, mientras el Gobierno define cómo instrumentará la medida. Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA. - Mientras sigue la discusión en todo el país, Mendoza ya puso primera con los permisos para salir de casa en medio de la cuarentena por coronavirus, tal como anticipó ayer LA NACION , y ahora definió cómo se harán.

Según pudo saber este diario, la actividad de paseo de hasta 500 metros del domicilio y durante menos de una hora se realizará por terminación de DNI, disponiendo diferentes horarios y días de la semana, con el objetivo de evitar la aglomeraciones.

Asimismo, se establecerá en las próximas horas, tras un encuentro virtual entre el gobernador Rodolfo Suarez y los intendentes, los demás lineamientos que se seguirán en cada comuna. Los jefes comunales ya se han mostrado de acuerdo con las decisiones que viene tomando el mandatario provincial, en sintonía con las recomendaciones de Nación, entre ellas, mantener estrictas medidas sanitarias de protección y distanciamiento .

De esta manera, quedará en vigencia la modalidad que había previsto la provincia para habilitar la actividad física, que aún no tuvo el visto bueno de la Rosada. Por tal motivo, ese protocolo será puesto en marcha para las salidas breves, en base a la terminación del documento de los vecinos, quienes además deberán salir con barbijo y mantener la distancia, así como mantenerse higienizados tanto al irse como al regresar al hogar. Las autoridades vuelven a dejar en claro que se autoriza salir a pasear por 60 minutos, también con niños, pero no a correr ni andar en bicicleta, ya que estas acciones potencian los contagios, según los especialistas.

Marcos, un vecino de Guaymallén, no aguantó el encierro y decidió salir de casa. Pero, a correr, por lo que deberá revisar su accionar, en base a las disposiciones oficiales. "Escuché que podía salir y salí. No aguantaba más. Me explotaba la cabeza de estar encerrado", expresó a LA NACION , mientras hacía actividad física en el predio verde del Acceso Este.

En principio, los adultos con las terminaciones hasta el número 5 en el DNI podrán salir de casa los días lunes, miércoles y viernes, mientras que los que tienen DNI que concluye entre los números 6 y 0 quedarán habilitados para el esparcimiento los días martes, jueves y sábado. En tanto, se busca que los domingos la salida recreativa sea separada por horarios.

Durante toda la jornada de ayer hubo confusiones sobre lo que pasaría en Mendoza, luego de que el gobernador indicara por la mañana que en la provincia no se iban a producir cambios, teniendo en cuenta que el Gran Mendoza es zona urbana con más de 500.000 habitantes. En este sentido, Suarez se refería a mantener las disposiciones de Nación sobre las actividades económicas autorizadas hasta el momento, a la espera de debatir con los intendentes las posibilidades de flexibilizar la medida en el interior de cada jurisdicción. Sin embargo, no dio precisiones sobre las salidas recreativas, lo que se entendió como una negativa. Por eso, por la tarde, salió a aclarar que los paseos breves de hasta 500 metros y por menos de una hora sí se permitirán en toda la geografía provincial, despejando todas las dudas y avalando el permiso presidencial.

"Las salidas hasta 500 metros de personas, en los términos señalados por el Presidente, sí están habilitadas en toda la provincia, incluida el área metropolitana", confirmó el domingo el jefe del Ejecutivo local.

La decisión dejó a la provincia cuyana como el único centro urbano del país en habilitar estas salidas, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Rosario tomaron la decisión contraria y de manera conjunta, lo que generó roces con Nación.

En Mendoza, ya se cumplió una semana sin casos positivos de Covid-19. En total, hay 70 personas contagiadas y 9 fallecidos.