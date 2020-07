El ministro confirmó además que los resultados de esta nueva cuarentena se verán en dos semanas Crédito: Ministerio de Salud

En medio de las versiones sobre un posible distanciamiento de la estrategia de la Ciudad para hacer frente a la pandemia de coronavirus tras el fin de esta nueva cuarentena estricta, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que el área metropolitana de Buenos Aires se mueve como un todo y que sería complicado hacer un corte.

"Es muy difícil separar a la Ciudad del conurbano. También es difícil decir ahora si se podría flexibilizar. El tamaño del problema en el conurbano es cinco veces más grande que el de la Ciudad, por el territorio, pero se mueve como un todo", indicó el funcionario en declaraciones con radio Mitre .

"Tenemos que contener la evolución, si empezamos a bajar después mejor. Pero no puedo ser adivino", añadió luego de que ayer se conocieran las intenciones del gobierno porteño ir hacia una importante apertura de la actividad a partir del 18 de julio, aunque implique independizarse de la provincia y tomar sus propias decisiones.

García habló también sobre esta nueva etapa del aislamiento, más estricta, y dijo: "Hemos vuelto a tener la responsabilidad que tuvimos, entendiendo que se trata de mucho más que una medida del Gobierno, es una medida de la sociedad para proteger. No es fácil, es mucho tiempo, hay agotamiento, hay necesidades, pero esto va a tener buen resultados, se van a ver en algunos días".

Economía

Sobre la estrategia que lleva adelante el país para detener el brote, y pese a los reclamos de varios sectores sobre el efecto del confinamiento sobre la economía, el ministró aseguró: "El diario The New York Times nos volvió a poner entre los mejores países de América. Ahora se están viendo los malos resultados lamentablemente, queremos volver a lo que teníamos antes, una situación fantástica. A nosotros nos va menos mal".

Asimismo destacó que los números actuales de contagios, que a diario suben en más de 2000, son "la cola de lo que pasó antes" y advirtió que los resultados de esta nueva cuarentena comenzarán a verse en dos semanas. "Si seguíamos en la evolución actual, íbamos a tener un colapso del sistema, íbamos a tener gente que se queda sin la atención necesaria. No lo podemos aceptar", dijo.

"Queremos que nos siga yendo menos mal por eso estamos categorizados entre los mejores países del mundo", agregó.

Al ser consultado sobre los críticos de las medidas tomadas por el gobierno del presidente Alberto Fernández, García indicó que "nadie mira lo que no sucedió": "Mucha gente no valora eso, la prevención es así cuando uno evita que las cosas sucedan. Pero a los que han optado por otro camino no les fue bien. Uno puede volver a conseguir empleo, lo digo con respeto, lo que no se puede es volver a las cosas a las que no se puede volver".

El ministro de Salud habló también sobre los tratamientos que se usan para tratar el Covid-19 y destacó que ninguno está confirmado como efectivo. Sobre el plasma, indicó: "Es una experiencia que puede ser muy interesante, que se incentiva, pero es experimental, no hay conclusiones favorables todavía, no se sabe si es útil. No hagamos de esto un mito porque no se sabe". Además dijo que están comenzando con la fase de prueba del medicamento remdisivir: "Hasta ahora no tenemos ningún resultado, lo enviaron ayer desde la Organización Mundial de la Salud".

Por último, el ministro destacó que al final de esta historia al Gobierno se lo juzgará por las cifras, insistió en que en los últimos meses el sistema de salud se mejoró para hacer frente al brote y cerró: "El mundo dice que nos va mejor que a la mayoría".