El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, opinó sobre el último anuncio del Gobierno respecto de la nueva cuarentena estricta en el AMBA, a raíz del avance del coronavirus, y reveló que la marcha atrás con la posibilidad de hacer actividad física en la ciudad de Buenos Aires "es más una gestualidad que la razón técnica del contagio".

"Por supuesto que el riesgo es bajo en los runners salvo que lo hagan como fueron los primeros días que fue un desastre, que iban todos juntos. Pero después de eso, también tenía una gestualidad", dijo en diálogo con el canal TN. Y agregó: "Nosotros obviamente tenemos muchas precauciones en lo gestual".

Luego, lo comparó con el regreso de la actividad deportiva: "También el entrenamiento del fútbol es posible en los jugadores de elite. Pero el efecto gestual sobre los que quieren jugar al fútbol o los que quieren correr que están en otras jurisdicciones, sobre todo en el conurbano, no es bueno ver una vida de ese tipo. Lo dijimos de esa manera, creemos que el efecto gestualidad es más que la razón técnica del contagio, que algo hay y también tiene que ver con cumplir y hacer cumplir. Tenemos que tratar en estos días de hacer bien las cosas".

"No hubo nunca ningún tipo de cuestión discriminatoria [respecto de los runners]. Hay que ser cuidadoso porque se polariza rápido y se dicen cosas duras cuando en realidad ha habido un enorme esfuerzo argentino", sostuvo.

Consultado sobre el aislamiento decretado desde marzo, dijo: "Administramos bien porque regulamos el número de casos, si no la pandemia te pasa por arriba. Y desestimó asegurar que la nueva fase que inicia este miércoles en el AMBA sea el último esfuerzo, porque justificó que "los que lo dijeron tuvieron que empezar de nuevo, como Nueva Zelanda, Israel, China o Japón, ya que el virus tiene comportamientos imprevisibles".

Además, González García expresó: "No queremos que ninguna vida que se pueda salvar, no se salve. Acepto cualquier cosa menos que tengamos muertes porque la economía es lo principal. No me preocupan que digan que hacemos la cuarentena prolongada. No hay nada que tenga mejor efecto que la cuarentena. No nos alegra, entendemos el daño en la economía, que lo hace la pandemia y no el aislamiento".

El titular de la cartera de Salud consideró que la estrategia "ha sido muy buena por sus aciertos" y por el compromiso de la sociedad. Además de "aprender de los otros", señalando que la Argentina es uno de los tres países de América con menos consecuencia de casos.

"Estamos tomando medidas anticipadas para prevenir. Lo que hagamos ahora lentifica todo y mientras vamos monitoreando el país. No nos va mal y no es poco, y tiene que ver con el Gobierno y el enorme esfuerzo de los argentinos", añadió.

Sobre la evolución del aislamiento social en el AMBA, opinó que dependerá del comportamiento del virus y de la gente. "Estamos llegando al 60% de ocupación de terapia intensiva. Viendo el aumento exponencial nos dimos cuenta que en 25 o 30 días el sistema puede entrar en estrés".

El funcionario citó dos temas como "cuellos de botella" en la lucha contra la pandemia: la relocalización de los casos detectados y la provisión de reactivos para tests en el sector privado.

Con respecto al cuestionamiento acerca de una supuesta demora en el rastreo y testeo de casos, González García dijo: "Se salió a buscar al enfermo cuando vimos que había circulación y ampliamos muchísimo la cantidad de tests, así como la de laboratorios, que ahora son más de 100. El programa DetectAr empezó la primera semana de mayo y dio muy buen resultado".

