El médico Alejandro Passarelli , que estaba internado en Neuquén por coronavirus , murió ayer y con él ya son 13 las víctimas por el Covid-19 en el país . La noticia fue confirmada por su familia.

La víctima, oriunda de Río Negro , se convirtió en el primer fallecido que registra la provincia de Neuquén, donde cursaba su internación en la clínica privada San Agustín. Passarelli llevaba 12 días en terapia intensiva.

El médico había vuelto de Europa el viernes 13 de marzo y al día siguiente fue ingresado al hospital por un grave cuadro respiratorio.

La muerte fue informado por su hermana Cecilia en su cuenta de Facebook durante la madrugada. " Q.E.P.D hermanito, #NoTengoConsuelo ", expresó.

Son cientas las personas que dieron su muestras de solidaridad y apoyo en la publicación. "Alejandro Passarelli fue mi médico, me ayudó con mi escoliosis severa, con sus conocimientos y un trato humano que no siempre recibimos. le estoy muy agradecida y me siento muy triste", se lee en uno de los mensajes.

"Fuiste un genio, un tipo al que no le temblaba el diagnóstico y el paciente salía tranquilo de la consulta...Gracias por todo...un gran abrazo a la familia", dice otro mensaje que resalta las cualidades humanas y profesionales de Passarelli.

