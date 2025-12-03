Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”

En las primeras horas de la mañana de este miércoles, se llevaba adelante en la terminal Once, del ferrocarril Sarmiento, el desalojo de la empresa Nueva Estación Once S.A., perteneciente a Néstor Otero, más conocido como el “Zar de Retiro”, y que tenía bajo su control locales comerciales y los estacionamientos del lugar. Una vez finalizado el operativo ordenado por la Justicia, Trenes Argentinos recuperará la administración de esas instalaciones.

Fue el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 6, a cargo del Dr. Enrique Lavie Pico, quien ordenó la medida. La empresa ferroviaria de gestión estatal volverá a hacerse cargo de las oficinas administrativas ubicadas en el entrepiso del hall y en el acceso por Bartolomé Mitre; los baños del hall y la sala de medidores próxima; la zona de carga y descarga; las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza; y los subsuelos 1° y 2° donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Teniente General Juan Domingo Perón.

Desalojan en Once a la empresa que tenía una polémica concesión y que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”. Trenes Argentinos

Meses atrás, las autoridades de Trenes Argentinos Operaciones notificaron la finalización del contrato de concesión a la firma Nueva Estación Once S.A., la cual había sido otorgada, originalmente, en 2005 y por un lapso de 20 años, improrrogable y que luego, en 2015, se había extendido la relación contractual hasta 2033.

El acuerdo tenía cánones fijos, e “irrisorios”, para la concesión que iban desde los 197.000 a los 226.000 pesos mensuales para el período extendido, según informaron desde la compañía ferroviaria a LA NACION. La zona de concesión incluía una superficie total comercial en uso de casi 21.000 metros cuadrados que incluían 82 locales en planta baja, 39 en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales.

Desalojan en Once a la empresa que tenía una polémica concesión y que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”. Trenes Argentinos

“La finalización de la concesión de la estación Once permitió cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia”, indicó Trenes Argentinos a través de un comunicado.

Desalojan en Once a la empresa que tenía una polémica concesión y que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro” Soledad Aznarez

Los trenes andan a 30 km por hora como medida de fuerza gremial. Estación Once; tren Sarmiento Soledad Aznarez

“Trenes Argentinos, a través de su área Comercial, logró ordenar, en este período, más de 1000 activos ferroviarios, reduciendo drásticamente contratos vencidos y recuperando inmuebles intrusados. Gracias a ello, los ingresos anuales en concepto de cánones crecerán de 914 millones de pesos, al comienzo de esta gestión, a más de 6000 millones durante 2025. Para el año venidero se estima que esta cifra ascienda a los 9000 millones de pesos”, se agregó.