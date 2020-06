Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 01:58

El neurólogo Conrado Estol participó de una entrevista en Mesa chica, el programa emitido por LN+ y explicó de qué se trata la teoría de las tres "C" , una medida que podría controlar la pandemia. Además, calificó al Covid-19 de ser una enfermedad "muy interesante" desde el punto de vista médico, por ser desconocida, y resaltó: "Ya nos quedó claro que esto no es un refrío ni que dura 70 días".

Estol dio detalles sobre en qué consiste la propuesta que llevó adelante con un grupo de especialistas llamada "Las tres C del coronavirus", aunque aclaró que debería haberse llamado "Las cinco C", porque se agregaron otras variables.

"Control de la cuarentena, ahí ya aparecen dos", comenzó el neurólogo. Tal como explicó, la primera "C" es de "concentración", una gran cantidad de gente fomenta el contagio del virus. La segunda "C" corresponde a la palabra "cerrado", cuanta más ventilación haya en un cuarto, más se disminuyen las probabilidades de contagio. Por último, la tercera "C" es de "contacto", por lo que se hace hincapié en la distancia social y el tiempo de interacción entre las personas.

Asimismo, Estol describió que hay portadores del virus que se denominan "supercontagiadores", los cuales tienen mucha más carga viral, incluso siendo asintomáticos, por lo que tienen más capacidad para transmitir el virus. Esta variable se suma a las tres C descritas anteriormente. "Si se dan todas estas juntas es una explosión", explicó el médico.

"¿Y dónde pasa esto?", se preguntó. Según describió el especialista, en los barrios vulnerables se conjugan todas estas variables, dado que la población se encuentra muy concentrada, no tiene espacio para mantener distancia -por lo tanto el contacto es estrecho- y la ventilación no suele ser la adecuada.

"Hay que ir a controlar la pandemia en los lugares de exclusión social, de pobreza. Si hay alguna villa en donde no ha habido contagio, ¿se está estudiando si hay virus en el agua de la cloaca de esa villa, de ese barrio pobre, antes de que aparezcan los primeros infectados?", planteó Estol.

Y concluyó que en esos barrios es donde se van a generar los mayores contagios. "En todas las pandemias, el 20% contagia al 80% por eso tenés que ir a atacar ese lugar", cerró.