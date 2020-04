Unas 840 personas infectadas con coronavirus ya fueron dadas de alta en la Argentina

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de abril de 2020 • 20:45

Cuando se cumplieron 50 días del primer caso de coronavirus Covid-19 en el país, el Gobierno informó 112 nuevos contagios y el total llegó a 3144. En tanto, murieron nueve personas en las últimas 24 horas y la cifra total asciende a 151. La noticia positiva es que ya superaron el virus 840 personas.

Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con nuevos casos en las últimas 24 horas son:

Buenos Aires 60

Ciudad de Buenos Aires 33

Chaco 5

La Rioja 1

Río Negro 11

Santa Fe 1

Tierra del Fuego 1

Las muertes

Por la noche se confirmaron seis nuevas muertes. Son dos mujeres, una de 76 años, residente en la provincia de la Rioja y otra de 62 años, residente en la provincia de Buenos Aires.

Además, hay cuatro hombres, tres de 76, 77 y 83 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires y uno de 86 años residente en la Rioja.

Por la mañana, el Gobierno había anunciado tres nuevas muertes, todas en la provincia de Buenos Aires que también encabeza el ranking del distrito con mayores contagios. Las víctimas eran una mujer de 53 años y dos hombres de 64 y 84 años. Con esto, la cifra llegó a 145.

Sobre una de estas tres víctimas, se supo que era un agente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que trabajaba en un frigorífico de Quilmes.

La muerte del trabajador derivó en un paro, por parte de un gremio de la carne, que exigió al dueño del frigorífico mayores medidas de seguridad ante la propagación del virus. Ni en el frigorífico ni en el Senasa saben cuándo y dónde se contagió el virus.

Genaro Morrone, titular del frigorífico donde trabajaba la víctima, le dijo ayer a LA NACION que se reunió con autoridades de la Nación, el Municipio y el gremio quienes resolvieron cerrar la planta. Al respecto, criticó: "Tengo la planta tomada y no la pienso abrir más. Me cansó la maldad de la gente. La voy a cerrar de forma indeterminada hasta que venga gente idónea a laburar. La gente del personal me está volviendo loco, así como a todos los frigoríficos de esta zona".