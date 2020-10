En el país, en el 39% de los fallecidos incorporados a la base de datos nacional no hay constancia de que hayan estado internados antes de morir. Fuente: LA NACION

Cuando se cumplen siete meses del primer caso de coronavirus en la Argentina, todavía hay desfases en los datos oficiales de la pandemia: la Nación y algunas provincias difieren sobre la cifra de personas que murieron fuera del sistema hospitalario, es decir, sin haber sido internadas.

Los datos nacionales de la pandemia indican que más de un tercio de los 20.795 fallecimientos conocidos hasta ayer a la noche ocurrió fuera del hospital. Pero en seis provincias, esa proporción es aún mayor: más de la mitad de los decesos notificados no registran internación ni haber recibido cuidados críticos.

Ante esto, desde esos distritos señalan que se trata de información que está desactualizada en el sistema de vigilancia epidemiológica que administra el Ministerio de Salud de la Nación.

Pero no solo hay una demora en la carga de los fallecidos, como quedó oficialmente demostrado en los últimos días con la rectificación de la provincia de Buenos Aires, sino que también existe un retraso en el ingreso de los datos de internación de aquellos ya cargados como fallecidos. Este nuevo desfase no hace más que explicar también por qué es tan difícil saber de qué y dónde están muriendo los argentinos.

"Estamos actualizando la base de datos, y la de Nación tiene muchas variables que ni siquiera se alcanzan a llenar en el contexto de una emergencia como es esta pandemia. Tuvimos un pico de los casos de Covid-19 (en agosto) y ahora, que desde hace cinco semanas la curva está mostrando una tendencia descendente, pudimos empezar a corregir la carga de los datos", dijo Eduardo Bazán, director general de Epidemiología del Ministerio de Salud de La Rioja.

En esa provincia, el 85% de los pacientes con Covid-19 que murieron figuran sin internación en los registros nacionales actualizados hasta ayer a la noche que analizó LNData. En la provincia, según precisaron, una vez cargados los datos, ese valor no sería de más del 5%.

"Esta enfermedad es traicionera. Genera alteraciones clínicas que pasan desapercibidas: al dañar el intercambio gaseoso normal [entre los pulmones y la sangre] y no producir una enfermedad respiratoria típica con catarro y mucosidad, sino un cuadro inflamatorio, el paciente no percibe en término comunes la enfermedad y, cuando se descompensa, lo hace en forma brusca -explicó el epidemiólogo-. Entonces, en algunos casos, las personas no consultan a tiempo y no pueden recibir la atención que necesitan."

También, como ya habían señalado especialistas consultados, al principio de la pandemia, en el país hubo cierto recelo de acercarse a los centros de salud por temor al contagio y eso, también, retrasó consultas.

En la Argentina, en el 39% de los fallecidos incorporados a la base de datos nacional no hay constancia de que hayan estado internados antes de morir. Ocho de cada 10 de esos casos son mayores de 60 años, con poca diferencia entre hombres y mujeres (respectivamente, 53% y 47%).

Los dos distritos con mayor proporción de decesos en esas condiciones son Santiago del Estero, con el 92,2% (o 59) de sus casos fatales, y Jujuy, con el 91,8% (o 525) de sus fallecidos.

Discrepancia

En Tucumán, esos valores son del 82,3% o 116 muertes informadas de un total de 141, de acuerdo con la base de datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. Ya anteayer, y ante la consulta sobre estos números, las autoridades sanitarias locales señalaron una discrepancia entre las cifras nacionales y provinciales. De hecho, afirmaron que los fallecidos hasta ese día eran 304 y ya se habían notificado oficialmente.

LA NACION revisó los comunicados diarios que el Ministerio de Salud Pública tucumano difunde desde marzo pasado en su sitio msptucuman.gov.ar. En esos documentos, todos los fallecidos -el primero se informó el 29 de marzo- aparecen detallados por edad, sexo, otras enfermedades que pudieran haber tenido y si estaban internados en el sector público o privado en el momento de morir.

"Las diferencias que existen con las cifras difundidas por el sistema nacional pueden obedecer a una demora en la carga de los datos correspondientes a Tucumán, que es algo que también está sucediendo con otras provincias", explicaron fuentes del Ministerio de Salud Pública de ese distrito. "En nuestro caso -sostuvieron-, en cada parte diario se informa el lugar de internación de los pacientes fallecidos."

Pero, por estas horas, lo que más está preocupando al Gobierno de Juan Manzur, también exministro de Salud de la Nación, es el crecimiento exponencial de la curva de contagios que arrancó el mes pasado. Mientras que entre el 20 de marzo y el 31 de agosto detectaron 2306 casos, con 22 fallecidos, solo en los últimos 32 días (contando hasta anteayer) hubo 17.669 contagios y 282 muertes por Covid-19.

El resto de las jurisdicciones con más de la mitad de sus fallecidos sin registro de internación en el momento de morir son Córdoba, con el 68% de los casos, seguido de Río Negro, con el 54% de sus fallecidos.

Hace dos días, San Luis era la séptima provincia en esta lista. En las últimas 48 horas, bajó a la mitad (del 50 al 26%) la proporción de casos que murieron sin constancia de atención. "Toda la información se carga al sistema. Puede haber una demora en la actualización. Le pasa a todas las provincias", afirmaron anteayer a LA NACION fuentes del Ministerio de Salud de ese distrito.

Hasta hoy, la provincia informó 39 muertes, sin embargo los números nacionales solo muestran 19 en total.

Hasta el momento, no se obtuvo respuesta de las autoridades sanitarias de Jujuy y Córdoba. El Ministerio de Salud de la Nación indicó que hay que presentar un pedido de acceso a la información pública para responder sobre estas diferencias entre los registros provinciales y nacionales que aparecen en la base de datos de acceso abierto. Aún no se pudo acceder a una explicación oficial.

Lo más común es que las cifras nacionales estén desfasadas con respecto de los números que se informan en las provincias independientemente de la cantidad de casos que acumula hasta ahora cada distrito. Es decir, hay provincias con alta proporción de fallas en los registros a pesar de que cuenten con menos casos que otras con porcentajes similares.

"Lo primero es actualizar la cantidad de fallecidos. Estamos trabajando en eso en este momento con Nación. El análisis de la atención antes de morir es más fino porque hay que revisar uno por uno los casos. Esos datos los tenemos y son mucho más bajos que los de la base nacional", dijo Bazán, sobre la información riojana. En esto coincidió con las demás jurisdicciones consultadas.

Agregó, por ejemplo, que aún en el pico de casos en agosto pasado, el sistema sanitario "nunca colapsó" con una ocupación del 90% de las camas. Hoy, ese valor es del 60%. "Así que todos los pacientes fallecidos que lo necesitaron tuvieron atención crítica y, salvo en casos puntuales, todos accedieron a la atención médica", sostuvo.

Informe de Fabián López (Tucumán)

Metodología. Cómo lo hicimos

La proporción de fallecidos sin constancia de internación ni acceso a cuidados críticos se calculó a partir del dataset de casos del Ministerio de Salud nacional. Para estos casos se tomaron los registros que no contaban con una fecha de internación ni una fecha de ingreso a cuidados intensivos.

Se consideró como situación crítica a aquellas jurisdicciones que contaban con más del 50% de fallecidos en aquellas condiciones.

Para encontrar las discrepancias entre los informes nacionales y los provinciales se revisaron los comunicados oficiales que difunden a diario las provincias.

